【猛鬼3寶】岑珈其不加片酬只求角色有發揮　鍾雪轉換想法：需做到自己的最好

近月，香港電影迎來了票房上的小陽春，有不少觀眾入場支持不同的「香港製作」。由岑珈其、鍾雪瑩（鍾雪）、凌文龍、郭奕芯、林家熙等主演港產鬼片《猛鬼3寶》將於萬聖節前夕加入這個戰團！電影由3個本土化的鬼故事組合，似乎總有一寶會令大家「驚」喜滿載 呢！

珈其、鍾雪主演的《猛鬼監獄》打頭陣登場，二人接受TOPick專訪時笑說：「導演指這個單元是最揼本，有『飛車』、『吊威也』呢！」

▲ 岑珈其與鍾雪瑩合作《猛鬼3寶》。（陳慧安 攝）

鍾雪演女鬼？

靈異電影中當然少不了「鬼」的角色出沒，《猛鬼監獄》講到劇組拍夜班戲時集體撞鬼，導演（岑珈其 飾）就以索性以女鬼演女鬼，當中的「女鬼」就是鍾雪。

不過，鍾雪就提出問題：「是女鬼抑或是演員，這就是可圈可點！這個單元是有虛幻的感覺，就交由觀眾自行判斷。我是不會回答的，也是導演設計出來讓觀眾思考。」

鍾雪可以確定地回答的就是自己在聲音上作出設計，或許觀眾也可留意一下這份來自演員的小心思呢！

有份在戲中「撞鬼」的珈其指在拍攝過程中沒有大事發生，純粹是比較疲累，「拍鬼片是不可日間扮作晚間，在密封地方的話也可以，但處於有窗的地方也只能在晚上拍，變相每一天也是大夜班，但整體也是好玩。」

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感謝觀眾支持港產片

近月不少香港電影也交出好成績，觀眾以真金白銀令電影票房以千萬起跳，令人鼓舞。

作爲演員的珈其與鍾雪的感受自然更加深，屬影壇初哥的鍾雪感謝觀眾：「他們意識到把這一票投給香港人，產生團結、自豪感。有一些觀眾看完最近一輪的港產片後，發現香港原來也有這樣的題材，也很開心自己可以參與其中。」

珈其認同著鍾雪的看法，他更希望接下來也可保持這種良好風氣，而終歸演員也要努力做好作品，才可讓觀眾真心地支持本地作品。

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樂與觀眾交流

好票房的同時，伴隨著也是大大小小的謝票場，這也是最實在地吸引、答應觀眾入場的方法，背後也少不了演員們的配合。

珈其與鍾雪過往也有於不同的謝票場現身，珈其直言：「每一天也謝票又真的有點辛苦，我覺得可以取一個平衡，如：謝票可以是起初幾天的慣性。合照又會令他們很開心，不過長期是這樣也不可以。」

二人都回應過觀眾在場內的提問，珈其笑說自己會簡單地回答一些與電影無關的問題，譬如：「你會唔會帶囝囝臻臻嚟睇啊？」 ，令人哭笑不得。

▲ （陳慧安 攝）

外表成角色框框？

珈其希望自己可以創造出經典角色，鍾雪則感恩獲電影團隊選中參演，二人同樣奮力地做著自己喜歡的事。

曾被形容是「形象百變」、「認唔出」的 鍾雪會捉緊參演的機會，她說：「我現在也不知道既定了某一個樣貌的自己是好事，抑或認不出就是好事。」

她指自己曾想過：「如果我真是太美麗，又會否演不了某些角色呢？」她慶幸平凡就好像是「佢個Friend」，令觀眾有熟悉感，同時會有更多不同的機會。

此時，珈其笑著說：「我就比較貪心，有得選擇的話也想做Jeffrey（魏浚笙） ，『邊個唔想咁靚仔啊？』，我也想成為他，他真的做甚麼也好看，他也是很勤力地去保持狀態的人。我就是平凡的人，未達至『好醜樣』。」

鍾雪回應道：「我也想體驗一下，可能會有很多壓力呢？」

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被負評的演員

來自四方八面的評論可以是演員的推動力，又可能成障礙。由商台DJ轉戰電影圈的鍾雪坦言任職DJ是很介意負評，後來悟出要轉換想法，「我總覺得聽眾聽某一個節目是他的選擇，你不可以對不住該時段的人，又可能別人在的士上聽到就只是想責罵。我也要反思自己有沒有做到自己的最好，如果有的話，就沒有所謂了！」

身爲前輩的珈其過往被批評「做戲好屎、個樣好樣衰、個嘴成日爆拆」等，他安慰鍾雪的同時，也稱：「你永遠也改變不了別人的看法，不論對方要說甚麼也好，你也只能夠聆聽。唯一能夠做的就是要做好自己。你與其花時間去理會別人的說話，不如做好自己啦！」

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千萬票房男主角

甚少看討論區上的留言也是珈其入行以來的作風，也正如他認爲應做好自己，不過早前他曾親身留言回應負評，並獲網民稱讚他有高EQ，成為網上熱話。

他指當時只是單純向對方道歉：「我以為我與那人是認識的，他的評語是有一種切身的感覺，我也懷疑自己是否在合作中得罪了他。我認為我有必要與他道歉，以時間去證明自己真的是很努力。」

憑《緣路山旮旯》成為千萬票房男主角的他不忘初心地保持對演戲的熱愛的同時，也懂得平衡家庭：「我不會加片酬，也需要搲撈。找我演配角、客串也好，只要角色是有發揮的話，我也會盡力做到最好。我也想多留時間來陪伴太太、兒子，所以會篩選一下工作。」 這或許也是觀眾支持他的其中一個原因吧？

記者：陳淑霖