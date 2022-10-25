【母乳餵哺】媽媽餵母乳被BB咬甩乳頭　揭患血管痙攣終未能駁回

▲ 美國一名媽媽分享，餵母乳時被BB咬甩乳頭未能駁回。

不少新手媽媽可能都有餵哺母乳的經歷，美國一名6孩媽媽日前就在社交平台分享慘痛經歷，指自己試過餵奶期間，乳頭突然被孩子咬斷，還差點令孩子噎到。該名媽媽當下即用膠布貼住傷口，惟最終仍未能駁回，恐怖經歷引發不少網民膽戰心驚。

最新影片：

綜合外國媒體報道，美國加州32歲的6孩媽媽Brooke日前在TikTok分享影片，指自己在15歲生完第一胎後，某次餵母乳途中，發現孩子突然停止動作。她低頭一看，發現孩子出現有點窒息的感覺，而自己的乳頭已斷掉，並在孩子嘴裡。

Brooke當下受到驚嚇，而她的媽媽和姐姐當時都在她的身邊，並建議她可以重新接回乳頭。而Brooke先用水沖洗乳頭，在致電醫護人員求助後，對方向她表示，若乳頭組織仍未完全壞死，則仍有機會駁回，她知悉後就先用膠布把乳頭黏回乳房的適當位置上。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Brooke憶述事件時，指她的乳頭早在事發前，已有底部變黑、尖端變白的情況出現，並表示這是乳頭「血管痙攣」（vasospasm）所出現的症狀。當乳頭內的血管收緊，流向乳頭的血量便會減少，繼而影響乳汁流動，也會令孩子的嘴巴在飲母乳時，未能順利黏附在乳房上。

影片吸引了網民觀看及熱烈議論，Brooke其後亦在另一段影片中表示，乳頭最終未能成功駁回去，現在遺留的是一個小巧扁平的乳頭，她認為雖然乳頭不完美，但仍然能發揮到哺乳功能。而她亦強調自己的經歷極為罕見，希望其他媽媽不要因此懼怕餵哺母乳。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣