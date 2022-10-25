【自助check in】離境登機易全面投入服務　寄行李登機全程自助化

▲ （機管局圖片）

機管局今日（25日）宣布「登機易」全面推行，入境處「登機易e-道」同日投入服務，以後外遊「Check- in」大多步驟均可自助化。

香港居民現可在香港機場不同檢查點利用「登機易」，方便快捷地完成整個離境程序，包括辦理出境檢查手續。使用智能登記櫃檯辦理航班登記手續的香港居民在機場通過各個檢查點時，將無需再重複出示身分證明文件。

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，隨着檢疫規定放寬，不少本地居民再次經機場出遊，為歡迎旅客重臨，機場已全面推行「登機易」，提供流暢方便的離境體驗。機管局會繼續與業務夥伴合作，提升各項服務，讓旅客享受更愉快的機場旅程。

自助登機流程如下：

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智能登記櫃檯 ：離港旅客於智能登記櫃檯完成登記手續後，系統內將會建立一個載有該旅客旅行證件及登機證資料的生物特徵身分認證。

：離港旅客於智能登記櫃檯完成登記手續後，系統內將會建立一個載有該旅客旅行證件及登機證資料的生物特徵身分認證。 行李託運 ：所有自助行李託運櫃檯均設置採用生物特徵識別技術的鏡頭。旅客只需於鏡頭前掃描容貌並成功核實身分，便可按櫃檯上輕觸式屏幕顯示的指示，完成自助行李託運手續。

：所有自助行李託運櫃檯均設置採用生物特徵識別技術的鏡頭。旅客只需於鏡頭前掃描容貌並成功核實身分，便可按櫃檯上輕觸式屏幕顯示的指示，完成自助行李託運手續。 自助保安閘口 ：已登記「登機易」的旅客只需於自助保安閘口鏡頭前掃描容貌，核實身分後便可以進入機場禁區登機。其他旅客亦可於自助保安閘口掃描旅行證件及登機證以登記「登機易」，隨後便可享有更快捷的登機體驗。

：已登記「登機易」的旅客只需於自助保安閘口鏡頭前掃描容貌，核實身分後便可以進入機場禁區登機。其他旅客亦可於自助保安閘口掃描旅行證件及登機證以登記「登機易」，隨後便可享有更快捷的登機體驗。 「登機易e-道」 ：旅客使用「登機易」通過自助保安閘口後，在入境事務處的「登機易e-道」鏡頭前掃描容貌，便可完成出境檢查手續。現時此服務適用於持有特區護照或香港特別行政區簽證身份書或電子回鄉證的香港居民。

：旅客使用「登機易」通過自助保安閘口後，在入境事務處的「登機易e-道」鏡頭前掃描容貌，便可完成出境檢查手續。現時此服務適用於持有特區護照或香港特別行政區簽證身份書或電子回鄉證的香港居民。 自助登機閘口：所有離港登機閘口均設有此自助登機設施。旅客只需於自助登機閘口鏡頭前掃描容貌，系統核實身分後即可通過自動打開的閘口，輕鬆登機。

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記者：陳梓蔚