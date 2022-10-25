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【WhatsApp死機】有用戶稱故障引發婚姻危機　大批用戶湧入WhatsApp社交平台投訴

社會 16:49 2022/10/25

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有用戶稱故障引發婚姻危機，大批用戶湧入WhatsApp社交平台投訴。（陳國峰攝）

即時通訊軟件WhatsApp在今午（25日）約3時開始，用戶無法傳送訊息至群組，只能向個別用家傳送訊息，截至下午3時25分左右，WhatsApp失靈範圍擴大，個人訊息和網頁版功能亦不能使用。WhatsApp母公司Meta稱，留意到有用戶不能發出信息，正在努力盡快回復服務。

WhatsApp的社交平台湧入大批用戶投訴，截至下午4時半，WhatsApp最新一則貼文獲多個「嬲嬲」，逾3,600個留言，包括多個不同國家的用戶，有用戶稱應該是全球用戶都受到影響；有用戶笑指以為是自己電話出現問題，故不斷重新啟動電話；有用戶擔心未能及時回覆訊息會被父母責罵；更有用戶稱故障導致引發婚姻危機。

seems its a worldwide problem（看來是全球用戶都受影響）

Who restarted their phones？（有誰重新啟動電話？）

What's wrong with WhatsApp oh? Later my mum thought I play game until crazy, didn't reply her message（到底WhatsApp出現了甚麼問題？擔心媽媽以為我玩遊戲才不回覆她訊息）

My husbnd dirvorce me because he think i off data and hangout dating with other man.. （我丈夫跟我離婚了，因為他以為我關掉數據及與其他男人約會）

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記者：李榮忠

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