【WhatsApp死機】有用戶稱故障引發婚姻危機　大批用戶湧入WhatsApp社交平台投訴

即時通訊軟件WhatsApp在今午(25日)約3時開始,用戶無法傳送訊息至群組,只能向個別用家傳送訊息,截至下午3時25分左右,WhatsApp失靈範圍擴大,個人訊息和網頁版功能亦不能使用。WhatsApp母公司Meta稱,留意到有用戶不能發出信息,正在努力盡快回復服務。

WhatsApp的社交平台湧入大批用戶投訴,截至下午4時半,WhatsApp最新一則貼文獲多個「嬲嬲」,逾3,600個留言,包括多個不同國家的用戶,有用戶稱應該是全球用戶都受到影響;有用戶笑指以為是自己電話出現問題,故不斷重新啟動電話;有用戶擔心未能及時回覆訊息會被父母責罵;更有用戶稱故障導致引發婚姻危機。

What's wrong with WhatsApp oh? Later my mum thought I play game until crazy, didn't reply her message(到底WhatsApp出現了甚麼問題?擔心媽媽以為我玩遊戲才不回覆她訊息)

My husbnd dirvorce me because he think i off data and hangout dating with other man.. (我丈夫跟我離婚了,因為他以為我關掉數據及與其他男人約會)