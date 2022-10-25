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【溝通技巧】教孩子學禮貌由鄰里開始　培養人際關係助將來立足社會

育兒經 17:25 2022/10/25

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家長教孩子學禮貌，可由鄰里關係開始。（iStock圖片）

俗語有云：遠親不如近鄰。在我們父母的年代，左鄰右里關係非常好，相互交流，彼此照應。還記得兒時如果父母要出外買東西，或自己忘記帶鎖匙，便會「打攪」鄰居，在那兒逗留等待父母回家；或者做完功課，有空便和鄰居小孩玩耍。

現時常聽人說起鄰居關係疏遠，鄰居是誰不清不楚，即使在門外遇見也會視而不見。須知父母從小教導我們出門見人要打招呼，即使點頭微笑也可，這是家教之一。

我喜歡說話，也比較熱情和主動。尤其是我常常宣揚環保意識，要不時從鄰居中收集物資，所以和他們關係不錯，偶爾也會一起喝咖啡。當然也會有例外，即使同住一座大廈十多年，也從不打招呼。例如住樓上的一對夫婦，女兒由讀幼稚園時已入住，但每次碰見和他們打招呼或微笑點頭，皆毫無反應。女兒從小也許沒有這個習慣，長大了同樣無視旁人。雖然如此，但每個人有他們的生活方式和態度，我也會尊重。

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承傳家教，我會教導姨甥仔女要和別人打招呼。尤其是現今年代，一孩家庭不少，若是孩子能與鄰居成為朋友，一來有伴，二來能多學習人際關係。昨天我帶了姨甥女去踏單車，然後送她回家，在升降機上遇見一個年齡相若的女孩。我問她年紀，她有點害羞，在旁的母親替她回答，也問了姨甥女有多大。原來她們也曾碰見過多次，女孩也想和姨甥女一起玩，只是沒有開口。這就好了，大家今後便可相約一起玩耍，鄰里關係就是這樣開始建立。

人與人相處很奇妙，有人喜歡孤獨生活，有人喜歡群體生活。我覺得讓孩子從小學習講禮貌，主動向別人打招呼，有利培養人際關係，畢竟長大後踏足社會也要面對群體生活。鄰里關係是好的開始，也要雙方付出。希望我們生活的地方都充滿人情味。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「

 副刊版2022/10/25

     

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俗語有云：遠親不如近鄰。在我們父母的年代，左鄰右里關係非常好，相互交流，彼此照應。還記得兒時如果父母要出外買東西，或自己忘記帶鎖匙，便會「打攪」鄰居，在那兒逗留等待父母回家；或者做完功課，有空便和鄰居小孩玩耍。

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現時常聽人說起鄰居關係疏遠，鄰居是誰不清不楚，即使在門外遇見也會視而不見。須知父母從小教導我們出門見人要打招呼，即使點頭微笑也可，這是家教之一。

我喜歡說話，也比較熱情和主動。尤其是我常常宣揚環保意識，要不時從鄰居中收集物資，所以和他們關係不錯，偶爾也會一起喝咖啡。當然也會有例外，即使同住一座大廈十多年，也從不打招呼。例如住樓上的一對夫婦，女兒由讀幼稚園時已入住，但每次碰見和他們打招呼或微笑點頭，皆毫無反應。女兒從小也許沒有這個習慣，長大了同樣無視旁人。雖然如此，但每個人有他們的生活方式和態度，我也會尊重。

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原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「左鄰右里

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撰文 : Miss Agnes 語言及藝術導師

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