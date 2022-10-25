【免針紙案】港府修例明日生效　醫衞局局長如有懷疑可宣告免針紙失效

▲ 行政會議通過賦權醫務衞生局長廢除可能是虛假的免針紙效力

港府今（25日）刊登憲報，訂立《2022年預防及控制疾病（疫苗通行證）（修訂）規例》，賦權醫務衞生局局長，當有合理理由懷疑某註冊醫生發出豁免證明書前未有進行臨床評估，可宣告特定的豁免證明書失效；局長亦可以基於公眾利益的考量，宣告某註冊醫生發出的所有指明豁免證明書失效。港府明日（26日）將向立法會提交《修訂規例》進行「先訂立後審議」程序，同日生效。當局表示經仔細考慮法律意見、抗疫工作的迫切性、各持份者及公眾利益等因素後，決定對有關案件不提出上訴，並會透過修訂相關規例，為有關指示提供清晰的法律基礎。



《修訂規例》賦權醫務衞生局局長（局長），當有合理理由懷疑某註冊醫生發出豁免證明書前未有進行臨床評估，可宣告特定的豁免證明書失效。此外，局長亦可以基於公眾利益的考量，宣告某註冊醫生發出的所有指明豁免證明書失效。局長在宣告某註冊醫生所發出的指明豁免證明書失效前，須考慮所有相關因素，包括（但不限於）「疫苗通行證」制度是否出現紕漏或其穩健性有否受損；有關註冊醫生在發出豁免證明書前有否為病人進行臨床評估，和該醫生在特定時間內發出豁免證明書的數量、模式和方式；以及衞生署署長的意見等。



政府表示參考了法律意見，考慮到防疫工作的急切性，上訴所涉的訴訟時間和有關豁免證明書的有效期限，認為最合適的做法是作出修例而非作出上訴，這符合香港的最佳利益。

當局又解釋，有關規例涉及不同範疇及影響社會各個階層，並且針對隨時變種的病毒及疫情，因此使用比較概括的條文，以達到最大的效果，這亦合乎整體公眾利益及照顧市民健康所需。

此外，《修訂規例》亦把《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）的有效期延長6個月，即由12月31日午夜延長至2023年6月30日午夜。

香港病人政策連線主席林志釉表示歡迎，形容港府尊重法治，給予當局合法權力廢除可能是虛假的免針紙，屬程序恰當，又預料如港府通過修例，會短期內牽起另一場司法覆核，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文