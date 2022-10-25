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【打擊走私】海關截查往澳門貨船　檢名貴貨品市值約2,000萬元

社會 17:08 2022/10/25

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海關截查往澳門貨船，檢名貴貨品市值約2,000萬元。（政府新聞處）

香港海關昨日（24日）在大嶼山南面水域進行反走私行動，於分流附近海域偵破一宗涉嫌利用貨船走私貨物的案件，檢獲一批懷疑走私貨物，估計市值約2,000萬元。

行動期間，海關人員截查一艘正準備駛往澳門的貨船，在船上一個貨櫃內發現該批懷疑走私貨物，包括最新型號的全新智能手機、名貴手表、名貴首飾和相機鏡頭，並拘捕兩名分別57歲和66歲的懷疑涉案男子。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關強調執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關活動。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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記者：黃穎津

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