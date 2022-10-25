【大學科研】浸大發現丹參提取化合物「隱丹參酮」　具預防由膽汁反流誘發胃癌潛力

▲ 浸大中醫藥學院副院長賈偉發現，「隱丹參酮」有潛力用作治療及預防與膽汁反流有關的胃癌。（浸大提供）

浸大中醫藥學院研究發現，由中草藥丹參提取的化合物「隱丹參酮」，有潛力用作治療及預防與膽汁反流相關的胃癌；人員又發現反流的膽汁酸，令引發炎症的細菌大量繁殖，因而導致胃癌。相關研究結果已發表於國際科學期刊《Advanced Science》。

浸大中醫藥學院副院長（國際合作）、張安德中醫藥教授賈偉與上海交通大學附屬第六人民醫院的研究人員合作，分析50名膽汁反流性胃炎患者、50名胃癌患者，以及45名對照組人士的胃液樣本。

研究發現在膽汁反流性胃炎和胃癌組別的胃液樣本中，膽汁的主要成份膽汁酸含量顯著高於對照組，引發炎症的細胞因子「脂多糖」的濃度，亦比對照組高。 實驗顯示，膽汁反流令胃內環境出現明顯改變，令胃內微生物群出現變化，並發展成胃炎及胃癌。

在這些產生「脂多糖」的細菌中，一種稱為「黑色素普氏菌」的品種，數量相對最高。細胞和分子分析顯示，「黑色素普氏菌」透過激活IL-6/JAK1/STAT3通路，令小鼠胃部出現炎症。IL-6/JAK1/STAT3通路是細胞內一連串蛋白之間的相互作用，與免疫、細胞分裂、細胞死亡，以及腫瘤形成過程有關。

另外，研究人員探索相應的預防和治療方法，發現一種從丹參根部提取的生物活性化合物「隱丹參酮」，能消除「脂多糖」對IL-6/JAK1/STAT3通路的激活作用。

賈教授表示，研究結果可以總結出「隱丹參酮」是一種以中藥為本的潛在藥物，可用於預防和治療膽汁反流引起的胃癌。針對新發現的膽汁反流誘發胃癌機制，是次研究為開發相關藥物提供了另一種策略。

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責任編輯：李榮忠