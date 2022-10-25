【移民生活】移英港人晒$27「英國版三餸飯」　批垃圾食物高脂高糖：劣食過兩餸飯

▲ 如果唔想食，惟有抽時間自己煮吓。

移民生活有苦有樂，始終文化不一樣，有時港人去到都會不習慣，日前就有網民在連登討論區上談及英國人午餐吃「3 pound meal deal」的文化，亦post出圖，指「一份三文治加包細薯片加罐嘢飲做Lunch，係咪英國獨有文化？」他更問網民歐陸、美加、澳紐會否一樣，引起網民熱議。

最新影片推介:

樓主續留言指，其實都幾垃圾食物，薯片高脂，飲品高糖，劣食過兩餸飯。有網民就指長期食用，容易患糖尿病。有人表示「英國版三餸飯」其實薯片可以換成生果、烚蛋。有網民揭露原因，皆因英國人對lunch比較求其，而且多數只得30分鐘食飯，所以食三文治就算。另有網民質疑樓主，為何不自製午餐盒「三文治有幾難整呢？」

此外，有網民傳授慳錢大法，就是在夜晚去超市買三文治，他更貼出售價由3.2英磅（約28港元）平售至0.83英磅（約7港元），可以留待翌日做午餐。有人就教路自己煮飯落燜燒杯。

「有時煮蛋炒飯同炒伊麵，同事見到對眼會發光。」有移民英國網民亦講到曾經問過同事午餐的安排，原來他每天「出去買三文治坐公園食」已成習慣，三文治凍公園又凍，令網民不禁笑指「去開間兩餸飯搶客有無得諗？」

點擊下圖看網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳