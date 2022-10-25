【放寬防疫】組織關注未打針兒童被拒參加活動　聯署促准用快測代替疫苗通行證

▲ (香港兒童權利委員會FB)

政府9月底將疫苗通行證的涵蓋年齡擴至5至11歲，有兒童因未打針而被拒進入體育館、泳池及進行其他康樂活動。一群關注兒童權益的組織在今日（25日）發表聯署信，指未打針的兒童的生活被限制，不能像其他人一樣正常參與活動，對他們及其父母帶來了極大的情緒困擾，抵觸了社會對健康栽培兒童及青少年的原意。

參與聯署的組織包括香港兒童權利委員會、關注學童發展權利聯席、社區發展推動基金等。他們同時促請政府考慮容許兒童在完成接種疫苗要求前，能以當天的快速測試陰性結果作為證明，容許他們進入表列處所，以減低對兒童精神與社交健康造成的損害。

信中指，疫情擾亂兒童和青少年原有的家庭、校園和社區生活，亦影響了他們的精神健康、社交健康及個人成長，不同專業的人士都曾對相關現象表達擔心，亦苦思及推出種種補救措施去減低傷害。而在政府擴展疫苗通行證後，組織目睹那些未能完成接種疫苗要求的兒童，在他們最重要的身心發展階段，如何被政策所影響而限制了他們生活，甚至受到歧視。

組織懇請政府考慮較為平衡的做法，即在加強向家長推廣注射疫苗抗疫的同時，容許兒童在完成接種疫苗要求前，能以當天的快速測試陰性結果作為證明，容許他們進入表列處所，以減低對兒童精神與社交健康造成的損害。他們亦認為政府應該採用更積極和務實的方法接觸家長，向未有接受疫苗注射的學童和家長了解他們的憂慮。

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責任編輯：余思嵐

