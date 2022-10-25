【關愛隊】麥美娟：明年內18區成立關愛隊　「共同富裕」理念冀凝聚社會資源

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟、（資料圖片）

《施政報告》提出成立18區關愛隊，民政及青年事務局局長麥美娟表示，期望明年之內，完成18區各區成立關愛隊的工作。她又指，關愛隊是「共同富裕」的理念，希望做好「三次分配」，凝聚社會資源做好地區服務。

關愛隊明年初率先於荃灣區及南區試行，麥美娟今（25日）晨接受電台節目訪問表示，兩區分別有有鄉村、有舊型公共屋邨、新型屋邨、私人屋苑、劏房、「三無」大廈，甚至有低密度住宅，具有不同的地區特色，當局在兩區獲得經驗後，日後在其他區推行關愛隊會更為順暢。

她又提及，希望團體可以自行動員社會資源，並不只是靠政府提供資金工作，政府會視乎不同區的區情及地區特性，決定撥款多少資源支援關愛隊。

麥美娟指，只要有心想做服務，有服務地區的經驗及動員能力，並可以找到資源配對，進行地區服務，都歡迎有關團體及人士參與關愛隊的工作，又引述國家主席習近平所指，支持「一國兩制」，擁護《基本法 》，遵守香港法例，熱愛香港這個家，都可以貢獻社會。

今屆區議會的任期即將於明年年底屆滿，麥美娟表示，民青局與政制及內地事務局正檢討地區行政制度，而區議會產生方法及組成都是現時檢討的方向之一，現時不能排除任何方式。

她強調，18區關愛隊不會與區議會工作重疊，當局正檢討地方行政制度，根本上一定要附合《基本法》第97條所指的非政權性的區域組織，並可以接受特區政府就住地區事宜的諮詢。當局希望區議會可以做好諮詢架構的角色，集中地區事務，為政府提供地區意見。

至於為何一直不進行區議會補選？麥美娟回應指，未來都是集中先進行檢討工作，「事實上很多工作更逼切」，又稱現時的地區服務未有停止，民政事務專員亦有於第五波疫情期間，協助運送物資。

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記者：陳葆琳