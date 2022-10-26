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【330故事館】港男一次車禍後思覺失調復發　幻聽頻繁責罵聲湧現：說不出的苦

健康 13:41 2022/10/26

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嘉輝在一次車禍後，思覺失調復發。

「好想重新做個對社會有貢獻的人，不再是以思覺失調病人的身份，而是能夠重投社會工作。」年輕的嘉輝（化名），在成長的階段曾兩度出現幻聽，第一次發生在中學時代受學業壓力影響所致，第二次是在一次車禍之後。回想當年，他初次被醫生診斷患上思覺失調，需要入院接受治療，他和父母都感到十分徬徨，幸好留院半年後，嘉輝情況有所改善，可以出院重過新生活。

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因為爸爸當年擁有坐駕，令到仍是小男孩的嘉輝自小已對汽車特別感興趣。中學畢業後，他報讀汽車高級文憑課程，其後更參加過機電工程署的汽車學徒訓練計劃，有清晰的事業發展方向。學滿師後，嘉輝更為自己購買了人生的第一輛座駕，「好開心，好似雀仔可以飛到天上。」可是，好景不常，有一晚他遇上車禍，迴避前車而切線時遭尾隨的私家車撞到。那次車禍後，他腦內那把時常會責罵他的「聲音」再度出現，「那段時間，真是人生低谷，有種講唔出的辛苦，每一天都過得很不開心。整個人好似走入沙漠，沒辦法再飛。」

這一次，嘉輝的幻聽出現得更頻繁，因與家人吵架，他再度需要入院接受精科治療。出院後，他獲安排入住新生精神康復會的過渡期宿舍。在宿舍裡，他的社交生活漸變豐富，不單結識了可以互訴心事、分享彼此理想的舍友，有時他會參加戶外宿營活動，又學習攝影，嘉輝曾經替機構的頒獎典禮擔當攝影師義工，「好開心可以發揮自己的興趣。」

後來，他在職業治療師介紹下，得到在社福機構的店舖工作的寶貴機會。「什麼都要做，執貨、訂貨、送貨、到銀行入數等等。」說時嘉輝流露出一臉的滿足感。後來，他更完成了僱員再培訓課程，「我想向行政助理的方向發展自己的事業，試試可否學以致用，服務社會。」能夠重投職場是嘉輝的最大心願，問他現在最重要的人生目標是什麼？他說希望儲錢請爸爸媽媽去旅行享受世界；另外是儲錢學習駕駛貨車，希望掌握新的駕駛技巧後，可讓他重拾駕駛的興趣與能力，這亦是他媽媽的心願。最後也最重要的一點，是他可以再次與其他人一樣，積極工作，成為對社會有貢獻的人。

復元人士從患病、康復到最終能夠順利重投社會，需要一段慢慢適應的過程，讓他們能夠達到公開就業的最終目標。新生精神康復會現時在全港各區設有11間過渡期宿舍，為需要中度照顧的康復者提供以「復元為本」及開放式的過渡期社區住宿服務，讓他們在專業團隊、家人、朋輩及公眾的尊重和支持下全面發展，提昇個人的生活質素，達致整全身、心、靈健康的生活模式。詳情請瀏覽我們的網頁：www.nlpra.org.hk/tc/our_services/hh/25

標題經TOPick編輯修改，原題為《總有一天可以再飛》

撰文 : 新生精神康復會

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