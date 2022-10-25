【謀殺妻女】涉瑜伽毒氣球謀殺妻女囚終身  前中大副教授許金山申上訴終院證明書被拒

▲ 許金山申請上訴終院發出之證明書被拒。資料圖片

前中大醫學院副教授許金山涉以一氧化碳注入瑜伽球毒殺妻女，於2018年被裁定謀殺罪成，判囚終身。許早前就定罪提出上訴，上訴庭早前駁回其上訴申請，許早前透過書面申請上訴終院證明書，上訴庭今(25日)頒下判詞，駁回其申請。

上訴庭於判詞中指出，申請人許金山（56歲）提出的議題為，若有充分或可靠證據懷疑控方案情時，是否須由被告證明無辜，法官須否作出指引。申請人認為有開爭議具廣泛及重要性，要求上訴庭發出上訴終院許可證明書。

上訴庭認為原審法官已根據法庭指引向陪審團作出指引，有關指引從沒有於任何陪審團審訊中被質疑。就本案整體而言，上訴庭認為原審法官已向陪審團作出正確指引，並已向陪審團正確地指出，若有合理推論接納申請人之說法，疑點利益便歸於被告，並須作出唯一而合理推論。上訴庭經考慮後，不認為有關議題具合理爭辯之處，故不就申請終院上訴許可發出證明書。

涉案上訴人許金山被控於2015年5月22日，於實驗室內將一氧化碳注入瑜伽球，並帶回寓所，隨後將拔掉塞子的瑜伽球置於私家車的車尾箱內，從而謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲），他於2018年經審訊後被一致裁定兩項謀殺罪成，判囚終身。

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記者：林育慧