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ToNick X KOLOR組期間限定樂隊ToNicKOLOR　黃昏唱到夜晚：以歌曲喚醒沉睡靈魂

娛樂 17:41 2022/10/25

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ToNick

ToNick及KOLOR將合體成「ToNicKOLOR」開演唱會《Harbour The Sonic - ToNicKOLOR “Stay Awake” LIVE 2022》，並以「Stay Awake」作為是次合體演唱會主題，希望藉歌聲喚醒大家，無論面對的環境有多惡劣，也要保持清醒。

ToNick表示：「近年世界各地充滿困難問題混亂，大家會麻木迷失，所以邀請大家嚟玩返晚，大家互相見面、互相鼓勵、互相交換能量，開心一晚玩返一晚癲返一晚，希望大家可以帶到啲嘢走，互相chok返醒自己，因為要喺呢個世界繼續努力咁生活，係要保持自己清醒，記住自己想做嘅嘢。」

KOLOR

而KOLOR亦表示因為近幾年因為疫情，令到不論是社會或個人都會出現混亂：「可能好多planning都要延期或取消。我哋希望透過音樂撐住大家，無論環境點惡劣，自己都要保持清醒，向著自己的目標一直堅持下去，一定會達到。」

雖說已不是第一次同台演出，但正式聯乘舉行大型音樂會，卻是ToNick與KOLOR的首次，為隆重其事，兩隊樂隊為今次個唱共同創作出主題曲〈無雙〉，並將會於11月1日派台。是次新歌邀得與兩隊樂隊均合作無間的梁柏堅填詞，ToNicKOLOR興奮表示很期待於演唱會上一同演繹這首主題曲。

上次ToNick與KOLOR的深度合作已是歌曲〈水滾茶靚〉，ToNick指一直也有等候機會再次與KOLOR合作出歌，感謝這次主辦耀榮文化的邀請，令兩隊樂隊可以再走近，促成這件美事。

對於今次在竹翠公園這個戶外場舉行的演唱會，KOLOR就預告將由黃昏開始唱到夜晚，歌單亦會隨着天空顏色而改變：「希望將喜、怒、哀、樂同現場歌迷一同分享，所以樂迷們記得之前做好熱身運動，前一晚早啲瞓，因為嗰晚一定會攰到行唔到。」

《Harbour The Sonic - ToNicKOLOR “Stay Awake” LIVE 2022》
 
日期：2022年12月17日
時間： 下午5時
地點：竹翠公園
票價：$788、$588、$388

最新影片推介：關楓馨專訪

    

撰文 : TOPick柴犬出動

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