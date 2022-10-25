【潮流玩物】維他檸檬茶x Majorette模型車隆重登場　一套3款即日起全港限量換購

▲ 維他檸檬茶 VLT x Majorette推出三款型格潮車。(圖片由品牌提供)

維他檸檬茶 VLT又有新搞作！今次VLT聯乘著名壓鑄模型車製造商Majorette，推出三款檸檬茶口味造型迷你合金模型車。全套特別版車仔擁有 1:64 完美比例，造工及設計極緻精細，玩味十足又有收藏價值。

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▲ VLT Volkswagen Beetle 可愛爆登甲蟲車。(圖片由品牌提供)

三款深受年輕人歡迎的Dream Car車款，分別為型格小型四驅車、可愛爆登甲蟲車及玩味十足美食車。再配搭 VLT三大最受歡迎口味的包裝，分別為原味檸檬茶、低糖檸檬茶及錫蘭檸檬茶。

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全套車仔設計及造工秉承 Majorette 一貫作風，裡外造型超級細緻又高質。部分配件如車門、車頭蓋、滑板配件都可以打開或分拆，模型車迷一定不能錯過！

今次一套三款型格潮車將以盲盒形式隆重登場，由即日起至11月8日，凡於指定商店，購買維他檸檬茶/菊花茶/氣泡茶系列滿一定金額或數量，即可隨機換購模型車盲盒乙件。

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責任編緝：張懿慧