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【居家安老】教育大學運動科學生   教長者街頭健身

健康 15:33 2022/10/26

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長幼共融向來是促進社會健康發展的一大要素，慈善機構寰宇希望亦推動一眾年輕一輩與銀髮族和諧共處，締造共融社區。本年度舉辦的「賽馬會社工創作力量：掌生活 - 行公園」計劃，由香港賽馬會慈善信托基金策劃及捐助，推動社區人士參與，一起與長者做健身運動，減低患上肌少症的風險 。肌少症與骨質疏鬆症，都是老年人中常見的骨骼疾病。

根據香港中文大學矯形外科及創傷學系發表的研究，在香港的老年人中，大約11%的男士及7%的女士患有肌少症。步入中老年後，身體機能逐漸退化，肌肉萎縮與肌肉力量變弱，平衡能力及反應能力下降，從而增加老年人 跌倒及骨折的風險。久而久之，老年人的生活自理能力下降，影響生活質量，亦加重醫療負擔。

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是項計劃的目標為是，為居家安老作準備，而健康就是「居家安老」的關鍵。長者能夠繼續在社區行動和生活，才能真正呈現生活的自主權 。透過社區檢查及教育、街頭健身，鞏固他們的行動能力，達致健康居家安老。

「賽馬會社工創作力量：掌生活 - 行公園」計劃為期一年，在石硤尾不同屋邨作社區篩查，吸引了超過120位平均年齡73歲、居住於深水埗區的長者參與。透過防跌測試的分數結果，以及InBody身體組成分析儀的數據作初步甄選準則，結果顯示有三分一長者有患上肌少症的風險。

四名來自香港教育大學運動科學及教練系學生，成為「康齡推動員」，協助長者進行健身訓練。

隨後安排了各高風險長者與物理治療師會面，從中篩選了超過30位風險較高的老人家參與是次街頭健身班，以增強身體肌肉，好讓他們繼續在社區活動自如和生活。在該項計劃中，有四名來自香港教育大學運動科學及教練系學生，成為「康齡推動員」，協助長者進行健身訓練。

寰宇希望(香港)是一間於1993年成立的國際性基督教慈善機構，期望匯聚各方面資源，為貧困及有需要人士提供持續及高效率的教育和醫療服務。

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責任編輯：羅嘉欣

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