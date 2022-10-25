【港女野人】Honey騷驚人潛水閉氣實力　Jessica表現標青獲讚有「潛」質

▲ （左起）何泳芍、胡美貽主持《港女野人》。

由4名港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）任主持的J2行山真人騷《港女野人》，在本周來到最後一周。

昨晚（10月24日）及今晚（10月25日）兩集《港女野人》，4位「港女野人」分別挑戰「行澗」及「潛水」，在「潛水篇」，本身擁有專業潛水教練牌的Honey由「野人」升呢「達人」，親授Jessica及Nicole freediving技巧之餘，還讓二人親身體驗「靜態閉氣」。

穿上泳衣及貼身潛水衣、盡顯驕人身段的三人，freediving期間先後遇上水母及膠袋，Jessica更因而被嚇至連環尖叫。Honey對於浮潛遇上膠袋不無感嘆謂：「水底世界好靚好寧靜，希望大家多啲珍惜。」

之後，Nicole及Jessica在Honey親身指導下，學習「靜態浮潛」前要掌握的呼吸技巧，當中以有瑜伽底子的Jessica較快上手。

▲ Honey被稱「體力之鬼」。

水中長時間閉氣

到「實戰」一刻，作示範表演的Honey在水中閉氣長達3分鐘依然沒有異樣，只是偶爾出現「抽搐」，嚇得Nicole及Jessica甚為緊張，Honey事後親自解構抽搐之謎。

輪到Jessica與Nicole上場體驗，之前有浮潛經驗的Nicole，由於不懂游泳，每次都要專人陪同；這次雖然有好友Honey全程傍住，還親授「腹式呼吸」大法，但Nicole閉氣前仍是大顯緊張，最終只消半分鐘便上番水。

反觀Jessica全程表現標青，獲讚有「潛」質，不說不知道她對於在海灘游水有陰影：「因為細個試過喺海中心反艇浸親。」

Jessica又謂一早聽說潛水很易上癮，而自己亦「中了招」想考個潛水牌去外國潛水，並大爆拍攝時趣事：「拍緊嗰陣我見到個鏡頭隊咗埋嚟我面前好想笑，所以就上咗水。」

至於Nicole則謂：「我以前有玩過浮潛，我覺得好好玩，因為可以感受到水入面嘅寧靜。不過freedive真係需要好大嘅勇氣，現場幕前幕後同事包括Honey都唔想我冒呢個險。」

▲ （左起）廖慧儀、胡美貽、何泳芍在潛水時遇水母。

Amber「騎呢紅拖」成笑柄

4位港女野人昨晚一集難得齊腳，並在「山藝達人」達Sir帶領下體驗行澗；由於當日天公不造美，起程初段Keep住落雨，眾女行澗時雖然全程有四大猛男傍住，但仍步步驚心。

4人之中以出名膽小的Amber最為遴迍，未知是否嚇到腳仔軟，Amber尚未起步已跣腳，幸好有兩名「助教級」猛男捉實才沒有發生意外；之後Amber上落石塊時，更一度要出動3女3男協力拉扯及推動才能順利完成攀爬。

▲ Amber穿騎呢紅拖被取笑。

素有「體力之鬼」Honey則全程「自強」mode，出手出力協助同伴移動之餘，行澗期間更展現恍如蜘蛛俠般的靈活身手。最終由於天氣愈見惡劣兼狂風暴雨，眾人被逼折返安全地方，Amber更因一對「騎呢紅拖」成笑柄。

事後Amber大拋妙論死撐：「我諗住返屋企嗰程著架咋，點知落咁大雨要換鞋啫，我屋企冇其他鞋喇！」

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