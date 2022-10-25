【年度盛事 】美酒佳餚巡禮11月登場　11.3起免費搶100元或150元電子餐飲券

▲ （旅發局圖片）

香港旅遊發展局年度盛事香港美酒佳餚巡禮，11月再度登場，近 700間餐廳及酒吧參與，今年以「品味全城」為主題，多間人氣餐廳以優惠價出售雞尾酒及多款餐飲。為慶祝香港特別行政區成立25周年，旅發局更首次送出5萬張美酒佳餚巡禮「電子優惠券」，透過 Discover Hong Kong 電子平台派發。如未能領取優惠券的市民，屆時光顧參與「創意雞尾酒」和「遊酒海岸線」的酒吧及餐廳，亦可同樣以優惠價港幣100元或150元，享用指定雞尾酒或美酒佳餚套餐。

為支特「國際金融領袖投資峰會」及「香港國際七人欖球賽」在港舉行，旅發局亦預留部分美酒佳餚巡禮「電子優惠券」，送贈予参與人士。

焦點優惠包括：

1. 逾210間餐廳及酒吧推出全新雞尾酒，每款雞尾酒或小食大部分以100元出售。

2. 近160間海景餐廳推出150元美酒佳餚菜單。

3. 逾300間人氣餐廳，推出低至30元精選早餐；提供低至7折的限時餐單，每位128元起的午餐及288元起的晚餐。

5萬張美酒佳餚巡禮「電子優惠券」派發詳情：

派發時間：11月3日及17日上午10時

派發網站：Discover Hong Kong電子平台

電子優惠券內容 ── 共有兩款限量電子優惠券可供領取（每次只限取一款）：

1. 價值 100 元的創意雞尾酒電子優惠券，可在逾210間参與餐廳及酒吧換領指定餐單的一款雞尾酒或一款小食

2. 價值 150 元的遊「酒」海岸線電子優惠券，可在近160間参與餐廳及酒吧換領美酒佳餚限定套餐

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局今年力邀眾多知名餐應及酒吧合力推出包括創意雞尾酒、遊「酒」海岸線等精彩活動，藉香港味道及絕美海景等元素，為市民及旅客送上特色餐飲體驗，向全球展示香港獨特的美食魅力，吸引旅客籌劃久違的訪港之旅，享受掛念多時的滋味。

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記者：陳麗娜