【龍婆現身】羅蘭姐周六哈囉喂「開壇」　增設單點鬼屋門票網民嫌貴？（附見面會詳情）

▲ 海洋公園哈囉喂全日祭將舉辦囉蘭姐見面會。（資料圖片）

每年海洋公園重頭戲的「哈囉喂全園祭」本月14日至31日、逢周五、六、日舉行，今年只有短短10日。不過自去年疫情開始復辦哈囉喂以來，規模不及往年。有網民在社交平台發文，指今年只有4個鬼屋，驚嚇度不夠刺激之餘，哈囉喂連日間門票成人740元，若加上快證280元，索價1,020元，性價比不夠高。園方近日更推出「單點」鬼屋門票，即場按興趣逐個鬼屋購票亦得，每個由100元至150元，散買4個鬼屋門票就要500元，貴過組合套票120元。

不過都有「鐵粉」好期待，海洋公園本周六（29日）更邀請羅蘭姐在園內舉行2場見面會，有市民直言「無龍婆無萬聖節」。



海洋公園近年哈囉喂的宣傳攻勢不及疫情前鋪天蓋地，不過都有粉絲每年都入園「俾鬼嚇」，但網民反應兩極，有家長留言話小朋友好期待，亦有玩過多年的網民話近年哈囉喂不夠新意，尤其今年4間鬼屋，｢潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」、「秦陵大逃脫」及「咒偶」，只有「咒偶」以「鬼娃」公仔佈置的大宅鬼屋較陰森，「潛逃太凶艙」較大間，但以兵馬俑為主題的「泰陵大逃脫」不夠嚇人。



有網民今年才發現日間門票及哈囉喂門票分開兩個價錢，至12月31日為止成人優惠日間門票360元，小童日間門票216元。若玩鬼屋就要追加組合門票，玩3個鬼屋「屍」家組合門票另加280元，玩齊4個鬼屋「腥」級組合就要380元，大小同價；因此成人及小童入園玩盡哈囉喂，分別為740元及596元。如果再加購「海洋快證」280元，享有7項特快通行服務，包括４間鬼屋及指定機動遊戲，成人及小童就要1,020元及876元。

新增單點鬼屋門票

近日海洋公園再推入園單購「獨立哈囉喂指定景點門票」，即場散點鬼屋體驗，售價100起，包括「潛逃太凶艙」150元、「惡靈廢墟」100元、「秦陵大逃脫」120元、「咒偶」130元。散買4個鬼屋共500元，比起上述「腥」級組合380元，貴120元。

羅蘭姐見面會

有哈囉喂粉絲就好期待今個周六（29日）在海洋公園的「羅蘭姐見面會」，公園話歡迎大家扮鬼扮馬入場同羅蘭姐自拍「打卡」。有粉絲就話，「羅蘭姐每一年在萬聖節的扮相冇令我失望」、「聖羅蘭真係好型」、「每年都有羅蘭姐先係萬聖節」。

另外，公園又派出嘩鬼快閃到中環街市同市民玩遊戲，並有期間限定店。

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「羅蘭姐見面會」詳情

日期：2022年10月29日（星期六）

時間：下午5點45分及晚上6點45分（共兩節，每節30分鐘）

地點：海濱樂園廣場「挑機擂台陣」



「哈囉喂鬼怪快閃」詳情

日期：2022年10月29日

時間：下午1點至下午2點

地點：中環街市

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責任編輯：吳雋妍