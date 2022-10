【泰國旅遊】曼谷5大網紅必去新Cafe+餐廳　文青+美式+海灘風各有特色任你打卡

▲ 曼谷開了多間新cafe及餐廳任你打卡!

自「開關」後,港人實行「報復式旅遊」慰藉心靈,而泰國曼谷向來是港人最愛旅行的國家之一。疫情關係闊別3年多,原來當地開設了多間全新cafe及餐廳,每間店舖各有特色,文青、美式、海灘風等主題多多,供網紅、咖啡愛好者前往打卡,美到光坐一整天也不覺悶呢!

1. 海灘風

Baaar cafe & bistro位於曼谷市,今年8月才開業。餐廳以海灘風作主題,小白屋建築營造渡假感覺,配合自製小水池和太陽傘,似足到了海邊一間咖啡店。白天售賣特色咖啡及飲料,還有歐陸式輕食,而晚上則變為熱鬧的酒吧,甚有氣氛。除了標誌性咖啡,這裡的Black Coffee with honey、Black Coffee with Coconut、Black coffee with honey lemon等也深受客人歡迎,喜歡齋啡的朋友不妨一試!

地址:Nak Niwat 37 Alley, Khwaeng Lat Phrao, Lat Phrao, Bangkok 10230, Thailand

電話:092-382-4616

▲ 以海灘風作主題。

2. 美式快餐店

Fats & Angry彷照1950年代美式快餐店裝潢為賣點,在泰國為無人不識的有名打卡餐廳。除了環境夠吸睛之外,連美食賣相也十分吸引,提供漢堡、炸洋蔥圈、奶昔、炸薯餅等美式經典美食,隔住屏幕也垂涎三尺!如果你有經歷過哈迪斯年代,相信你會被它的哈哈笑炸薯餅勾起回憶。

地址:10500 16 Soi Charoen Krung 46 Bangrak

營業時間:11:00am - 8:00pm

▲ Fats & Angry門口裝潢已非常吸睛。

3. 機艙

以飛機作主題的747 Cafe,由一架退役飛機波音747改造而成,提供咖啡、蛋糕等輕食,讓食客享用真正的飛機餐。「登機」需購買入場券,每位120泰銖(約$27)包含一杯同等價錢飲品,可補差價挑選其他飲料。去年才正式開業,餐廳位於曼谷郊區,四圍環境清幽,即使離開機艙,戶外景色也成為另一打卡熱點。

地址:627 1 Luang Phaeng Rd, Thap Yao, Lat Krabang, Bangkok

營業時間:10:00am – 7:00pm

▲ 由退役飛機波音747改造而成。

4. 浣熊Cafe

這間網紅風與萌爆浣熊集於一身的Pooltime Cafe,以少女粉色作主色調,配合「Pool Time」主題當然不少得水泡、懶人躺椅、泳衣、毛巾等裝飾,充滿夏日氣息。除了樓梯及枱櫈均用粉藍、粉紅色夠搶眼之外,3名浣熊「店長」更是網紅特意前來打卡的重點。可到2樓浣熊互動區與「店長們」零距離接觸,不過注意浣熊只可以摸不可以抱,時間大約15至20分鐘,不要讓浣熊過份疲勞喔!

地址:582/11 between soi ekkamai 26-28 (Tai Ping Tower) Bangkok, Thailand

營業時間:10:30am-7:00pm(星期一休息)

▲ Pooltime Cafe

5. 馬爾代夫漂浮Cafe

Bubble in the Forest以馬爾代夫渡假村作主題,建於超大的人工水池,由S形天橋跨越,而座位漂浮在水上,讓人猶如置身馬爾代夫,認真chill爆!餐廳距離曼谷市區大約1小時車程,而輪候座位時間至少需一小時,提議閒日去比較好。

地址: Bubble in the forest ซอยเจริญท่า Sam Phran, Nakhon Pathom, Thailand

營業時間:10:00 - 21:00(星期三休息)

▲ 讓人猶如置身馬爾代夫。

