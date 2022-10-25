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【中大校徽】中大校董會開會惟校方未交代換校徽細節　有校董要求設委員會調查 

社會 21:12 2022/10/25

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中大校董會今午討論中大換校徽事宜。（陳國峰攝）

中文大學校董會今日（25日）開會討論新校徽，3名中大校董會兼立法會議員表示，校方未有於會上交代換新校徽由誰人拍板及所涉開支，他們向校董會提出，成立獨立調查委員會追究責任。 

中大於本月17日推出新形象，包括更新及推「簡化版」校徽，不過新形象卻引來學生、校友的反彈，亦遭校董抨擊未作諮詢。新校徽使用一星期後，中大校網及社交平台帳號昨日突然轉回舊校徽。校董會今午舉行例行會議，身兼中大校董的立法會議員張宇人、劉國勳及鄧家彪與會後表示，校方未有在會上交代形象更新計劃由誰人做決定及所涉開支，他們要校方續用原校徽。 

張宇人透露，中大校長段崇智透過視象出席會議，用約半小時解釋新校徽，校方亦有些提議供今日會上表決，但卻未有事先提供相關文件，故他拒絕即日表決，「事先完全冇比機會我消化你講嘅乜，我冇可能接受呢個做法。 」 

至於校方提出的新提議具體內容，張宇人稱詳情要待校方或校董會公布。他又強調，會繼續竭而不捨地追究，又要求校董會主席成立調查委員會，調查校方是否有招標等：「設計完成之後點解冇拎嚟校董會比我哋揀同決定？要查點解企業管治曳得咁緊要。」 

左起：鄧家彪、張宇人、劉國勳。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴

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