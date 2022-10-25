【潮物速報】著名視覺藝術家Joshua Vides為海港城設計限量版雨傘

海港城每年會與世界不同著名設計師或藝術家，聯手推出的限量版雨傘，設計時尚且獨特，可成為一眾潮人及藝術愛好者之收藏品。今年海港城邀請著名視覺藝術家 Joshua Vides 合作，首次把其代表性的黑白線條設計印在雨傘上，化身成今年最新時尚單品兼藝術品。

Joshua Vides 擅長以手繪黑白線條圖案創作，將其標誌性的立體錯視效果呈現於不同物件及空間上，展開視覺上的大冒險。今次是Vides 首次設計雨傘，他將白色雨傘面布化身成畫布，發揮天馬行空的創意，用黑色筆墨展現他心目中的「雨中漩渦」，圖案簡約獨特且玩味十足。

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限量版雨傘於10月27日正式推出，顧客憑指定消費及捐款即可換領(每人於換領期內限捐款換領及免費獲贈雨傘各1把)。

日期： 2022年10月27日至11月20日

時間： 中午12時30分至晚上9時

地點： 港威商場 2 樓 (近 GW2602 號舖 Honbo)

方法： 顧客於換領期內凡參與 REWARDING EVERY DAY 活動，即可

1) 捐款 HK$100 予「香港公益金」換領雨傘 1 把；或

2) 消費滿 HK$20,000 可額外免費獲贈雨傘 1 把。

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責任編輯：陳珈希