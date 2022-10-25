【4女遇詐騙報警】保險經紀遭轉走近千萬存款　文員、教師、補習導師每人被騙逾百萬　

本港詐騙案急增，警方最近接獲4宗騙案，平均每名受害人被騙去逾百萬元，從事職業包括文員、保險經紀、補習導師及教師，全部案件均列作「以欺騙手段獲得財產」處理。

將軍澳警區接獲一名49歲女文員報案，指今年7月27日收到一名自稱「廣洲電訊公司」的職員來電，指受害人涉及內地一宗洗黑錢案，轉介到一名自稱公安局的男子，並按其指示開立一個新的銀行戶口及交出銀行戶口資料。受害人遵從指示，將合共港幣約147萬元轉入該新開的銀行戶口。其後受害人發現該戶口內的所有錢，在今年8月17日至9月7日期間，被人分6次轉帳到一個不知名銀行戶口及3個不知名轉數快戶口。案件交由將軍澳刑事調查隊接手調查。

黃大仙警區接獲一名49歲女保險經紀報案，指今年8月17日接到假冒衞生署職員的詐騙電話，指受害者手機之「安心出行」程式有不正常活動，被轉介自稱公安局的男子，再指控受害者曾參與內地的洗黑錢案。再有多2名假冒公安局官員向受害者發了一份偽造的逮捕令，指示她下載一個假的應用程序，亦按騙徒指示提供了她的本地和大陸銀行賬戶。在今年9月6日至10月14日期間，受害者發現共有798萬港元及138萬人民幣(約149萬港元)存款，被人分38次轉賬到15個本地和內地銀行賬戶。案件現交由黃大仙警區刑事調查隊調查。

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大埔警區接獲一名35歲女補習導師報案，指今年9月8日透過交友應用程式認識了一名男騙徒，成為網上情人，騙徒引誘受害人使用虛假網站投資加密貨幣。今年9月22日至10月期間，另一名自稱是網站客服人員的騙徒，指示受害人匯出3次資金，合共港幣46萬元至2個本地銀行戶口及一個轉數快戶口，受害人再於10月19日至10月21日期間，將價值117萬港元的加密貨幣進一步匯入其電子錢包，但受害人未能提取金錢才揭發被騙。案件現交由大埔警區刑事調查隊調查。

大嶼山警區接獲報案，指一名50歲男子收到一名騙徒WhatsApp訊息，聲稱可提供「搵快錢」工作，男子於是將工作推薦給自己的47歲任職教師的太太，並在虛假網站上註冊帳戶。另一名自稱客戶服務主任的騙徒，則指示女受害人在今年10月11日至14日期間，匯出19次資金，合共港幣164萬元至9個銀行戶口。當受害人未能提取她的錢時，受害人才發現受騙。案件現交由大嶼山警區刑事調查隊調查。

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責任編輯：蘇文軒