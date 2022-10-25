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【資料外泄】Carousell約260萬用戶資料外洩　用戶：無諗過會發生呢種事

社會 18:26 2022/10/25

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網上二手交易平台Carousell（旋轉拍賣）出現大規模用戶資料外洩。（資料圖片）

近日外媒報道總部設於新加坡的網上二手交易平台Carousell（旋轉拍賣）出現大規模用戶資料外洩，多達260萬個帳戶的資料遭人於暗網上轉售。Carousell其後證實事件，並向受影響用戶發送電郵。

事件引起大批網民關注，不少人擔心所外泄的資料，或引來詐騙電話，亦有人質疑有人出售顧客資料。

我都收到（電郵）！即刻刪咗個app

反正我d資料都唔值錢，如果佢有對用戶賠償，對我有賺

咁都好無保障個人私穩喎

Carousell忠實用戶久小姐（化名）向TOPick表示，已持續使用程式約6年，因她常會出售或購買二手物件，故有提供銀行戶口、payme賬戶供買家轉賬，亦有登記電話及電郵地址。她表示：

作為Carousell嘅忠實用戶，我相信佢係會保護我嘅個人資料，無諗過會發生呢種事。

她又對個人資料外泄表示憂慮：

我同其他人嘅交易短訊有我嘅銀行資料，好擔心會唔會被外洩。

惟事件經已發生，久小姐對此感到無可奈何，亦無意追究：

始終都只係一個免費平台，對佢都無太高期望，不過係估唔到最基本，保護用戶資料都做唔到啫。

久小姐收到平台所發送通知。（受訪者提供）

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記者：黃穎津

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