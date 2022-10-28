【名校尖子】媽媽曾參選港姐鼓勵追演員夢　招浩明考足3次藝訓班：一定要堅持

▲ 招浩明返回母校喇沙書院接受訪問。

《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」的招浩明從小品學兼優，在本地著名名校喇沙小學就讀再升讀喇沙書院，惟讀到中二時，跟家人移居到美國，大學畢業於美國加州州立大學商業及財務管理學系，曾任職ibank，但因自小喜歡表演，所以放棄美國一切回流返港追演藝夢，在追夢的過程中，不斷失敗再嘗試，他最近就與Topick記者返回母校喇沙書院接受訪問，回憶讀書時光之餘，更用自身的經歷鼓勵一眾師弟。

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考了3次藝訓班成功為止

招浩明從小就喜歡表演，在最近的一次《全城一叮》中，他表演啤牌魔術最為精彩，6歲起開始學習魔術，參加過不少國際大型魔術比賽並屢獲殊榮，他曾表示「學習魔術最重要是耐性，因為很多技巧要長時間練習」就是這份堅持，他在考藝訓班的路上，失敗了再嘗試，直到成功為止，總共考了3次，他說他做演員的初心只有一個：

將娛樂帶俾大家，感染別人，最重要是令人思考。

考了3次藝訓班，第1次很失望，準備了很多，去到第二輪是要講一個笑話，或者感人故事，準備了一個感人故事，將稿貼在浴缸度，我不停練已經滾瓜爛熟，但一去到現場腦中空白一片，完全忘記，那次落選，我自己思考太緊張原來是沒有用，第二、三次我反而很放鬆，不是太多準備，反而更加自然，更加真情流露出來。我真的是順其自然，我性格是不成功就氣餒的人，我覺得自己是得就得，這個只是一個過程，只要對自己有信心，上天自然會安排。

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母親曾選港姐

而在考藝訓班期間，都要有生活費支撐自己，而當時招浩明就做空中服務員維持生計，而他一有機會就會踏台板，拿舞台經驗：「在公司我都經常表演、聖誕派對等活動，在空餘時間學多點東西，踏多一點台板練習，其實儲住幾把刀的話，始終有一日會用得著，不用擔心。」

終於招浩明在第三次投考藝訓班時成功，但初入行收入不穩，父母會否怕他養活不了自己?他說：「我從來都不問父母拿錢，甚至父母想給我錢，我都說我自己handle自己，因為這是我自己的選擇，對自己的工作選擇負責任。」相反父母是非常支持他的演藝工作，唯一一個要求就是要讀完大學：「媽咪有參加香港小姐，但她是落選的，但一定要讀完大學，不能讀一半書就回來香港，覺得是發明星夢，我就讀完大學再回來，第二就是你做什麼都不要緊，但一定要做到最好，我就是抱住這個心態去做，他們都十分支持。」

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「我要的會盡20%努力」

父母不時提醒他開通宵要顧住自己身體，招浩明知道父母的擔心，但他認為食得鹹魚抵得渴：「我覺得做這行，食得鹹魚抵得渴，預了是這樣，預了就做到最好，是自己喜歡東西，我覺得與其做一份自己不太喜歡的工作，沒有心機去做，可能成功機會的是低過你做一樣十分喜歡的工作，我覺得真是行行出狀元。我要的東西，我會盡我120%努力去做到。」

招浩明從小就立志做演員，他很清楚自己不是一個坐定定在office返工的人：「在演藝這個圈，可以用一個不同的渠道去感染別人，所以我一路都很想做演員，或者演藝這一行，想別人放鬆一點。」他笑言讀書成績不算標青，在喇沙讀書時更是頑皮學生：

最誇張俾老師罰兩樣嘢，第一樣就是拿所有書回校，另一樣是被老師罰企上枱，個個同學仔望住你，我又不是很介意，企了半堂，老師都很體諒，又不會罰完一堂，只是想嚇一嚇我。

另外，有一次都很搞笑，罰我抄，罰我抄一半書，由頭抄到尾，抄了3次，那一晚我就抄，我抄得好漂亮，有好多圖表，我是完美主義者，圖表我用間尺間，我最記得老師看完後說，為什麼抄得這麼漂亮是不是想再抄？我說不是我是很認真去抄，老師表示拿去貼堂，其中一份真的貼了上去，貼了兩、三日。

回憶起往事，招浩明坦言十分感觸，「因為我對上一次回來喇沙書院，都已經是很久之前，一回來見到學生在玩耍，有很多回憶湧現，當年在這裡練籃球、上堂，進入課室的感覺，好熟悉，有種好似曾相識的感覺，令我想起很多美好的回憶。喇沙所有老師都是跟學生打成一片，你問任何一個在喇沙書院讀過的學生，都會知道，畢業後十分感恩、感謝這裡老師。」

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招浩明用自身追夢的經歷鼓勵所有喇沙仔：

記住一定要所有事情要堅持，要對自己有信心，不要放棄，做到最好最好，不是100%，是120%，記住參加多點課外活動，享受你的校園生活，無論發生任何事都不要驕傲。

現在做到演員總算圓夢，問到有沒有一個很明確的演藝目標？招浩明希望將來能夠挑戰奸角，一反乖乖仔的形象，對於獎項則抱住一個平常心：

獎項是給我一個鼓勵，要包含很多因素，天時地利人和，沒有得獎的同事未必不好，可能只是未被發掘，我覺得不應該為求一個獎要去做一件事。

問到會不會有一天覺得追夢太累回去重操銀行業，始終薪高糧準？招浩明堅定地說：「演藝就不會離開，因為我很喜歡這一行」。

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記者:陳麗薇