報告 -【TOPick 好物試用】Charm Day Light 20L 小學護脊書包及筆袋 (價值$546)

試用專員：Kee Shirley

妹妹即將升上小一，面對新環境，首先要教識佢執書包！Charm Day呢款護脊書包就最適合妹妹，輕巧之餘，書包容量適中，入面有唔同拉鍊內層，方便我教妹妹分開書本和功課，養成自己收拾書包的好習慣。妹妹十分喜歡她的新書包，附送的筆袋十分實用，一看就知道筆袋和書包是同一系列。

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試用專員：Twinnie

Charm Day Light 小學護脊書包，設計輕巧，顏色鮮艷亮麗，小朋友背負厚重書本都可以平均承托書本的重量，書包緊貼腰背，對於每天上學的小朋友，骨骼成長發展很重要，如長期姿勢不正確，整體會令身體發育、骨骼出現很多嚴重的問題，慶幸有機會試用這一個優質的書包，令我小朋友骨骼可以健康成長。

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試用專員：Lee

用家體驗心得：

小學生每天要帶各式各樣的書簿、文具、視藝及小息用品上學，書包難免沉重。今次試用Charm Day Light 20L小學護脊書包，感覺「超輕」、「好透氣」，背墊設計舒適，具護脊功能，能緊貼兒童背部；加上厚墊肩帶及扁平胸扣，更能讓肩膊上的重量均衡分佈及防止因小朋友活潑好動而令肩帶移位。

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試用專員：Candy Yeung

本產品書包非常輕，如果容量有細少少嘅就好，女兒比較瘦少，孭起這個書包顯得書包特別大；本產品質量非常好，應該可以用上幾年。

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試用專員：樂媽

好開心有機會被topick 抽中試好物（人生第一次呢！）！今日(8月19日)黃昏收到貨，馬上叫凖備升小三的用家「樂爺」試用！我放7本書入去，叫佢揹上背脊，佢即刻話真係輕、膊頭好舒服、好掂！

去年暑假，我走去買「Dr X」護脊書包畀「樂爺」，的確係護脊但書包都好重好重，我哋每日執書包，點解都係重？忍唔住向學校反映，同時忍唔住抽空書包再拎一拎，發現原來都係唔輕⋯⋯今次Charm Day Light20L標榜輕，我真心想拿來比較一下，上磅就見分別(見圖)。雖然只有0.15kg的分別，但係呢個咪就係分別囉！仲要膊頭好舒服，可能係條肩帶同塊背板的設計幫助！

好開心收到Charm Day Light20L 呢個書包，讓愈來愈多書同習作的「樂爺」，可以輕輕鬆鬆上學去！

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試用專員：Owen Bun

好高興能夠試用Charm Day Light20L 小學護脊書包，我覺得依個書包真係為升小學嘅小朋友而設計，非常貼心，首先個書包有三個儲存格，你知升小學啲書同文具都特別多，小朋友真係會用足到三個格，到時就可以將啲野分類，唔洗堆埋一齊，另外其中一個大儲格有個固定扣帶，可以將啲書固定，避免小朋友因為跑動而加重重量。所以我認為依個書包非常體貼，真係為小朋友成長而著想，令佢哋揹得舒適，能夠健康咁成長，真係值得推介。

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試用專員：Lau Man Suen

仔仔學業日漸繁重,書包都愈來愈重,用Charm Day Light20L 小學護脊書包,我見仔仔都揹得好舒服，護脊書包貼近身體咁樣就可以更易保持平衡，防止寒背，總的來說, 就係承托脊椎，輕身、堅挺、耐用, 間隔好用， 小朋友嘅發育成長就再不用擔心了, 20L,就算上中學也適合用！性比超高

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試用專員：Anna Sy

收到書包了，還有一個筆袋。小朋友很開心，書包的顏色粉粉的，很適合女孩子。物料、設計都很出色。書包的容量很大，可以放很多書，裡面有重量固家結構，可以減輕書包的重量。有很多間格，可以分類擺放文具，使書包整齊不亂，小朋友可以快速找到需要的文具。書包帶有防滑扣，護脊設計充棉，包身很輕，背在身上很舒服，不用再擔心小朋友彎腰駝背了，很適合小朋友使用。

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試用專員： Crystal C.

多謝 TOPick 和 Charm Day 抽中試用 Charm Day Light20L 小學護脊書包及筆袋。

CharmDay 書包只有一枝礦泉水嘅重量，雖然輕身，不過完全做到護脊嘅功效，因為書包係專為香港學童體形設計，可以保護到小朋友嘅脊骨。因為每一日小朋友要帶嘅功課同埋書本已經好重，所以揀一個又輕又可以護脊嘅書包係非常之重要。呢個書包除咗可以符合到呢兩個要求之外，書包仲係防水防滲，咁就唔怕落雨雨水會整濕書本。書包底部亦都係耐磨防水，書包拉鍊格數亦都好足夠，內部設計夠深，可以放到比較長嘅功課袋，呢點比較加分。書包顏色sharp醒，嚟緊新學期會俾小朋友用！

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試用專員：Ivy

首先小囡很喜歡這個色彩，令人精神爽利。

博頭位書包帶，夠闊夠厚，小朋友博頭不會痛。背部質料又唔會焗，小朋友背脊不會濕晒。前扣更可以令書包不會移位。

書包承托力夠，就算放左十本八本書都不會太墜。

書包格數又非常充足，令小朋友可以放清楚功課/課本位置。旁邊放水樽位又有彈性，唔擔心水樽太大放唔到。

總結：是一個令家長和小朋友滿意既書包。物有所值，值得買！

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試用專員：Katie

今次試用Charm Day Light20L 小學護脊書包及筆袋，令人有驚喜！細緻設計，貼合香港教育需要（書本量多）而設的20L容量、解決港孩需要（腰脊姿勢及負重問題）而設的人體工學設計和內置防止書本向外傾的彈性橡筋扣、和家長考慮（耐用性及安全性）而設的反光細節、工學拉牌、防滑扣，令父母孩子都用得放心。我最愛它的加寬肩帶，可以使負重更平均及卸力，實在令人驚喜又喜愛！

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試用專員：Angel Chan

首先多謝TOPick俾我地試用CHARM DAY書包和筆袋，仔仔今年升四年級，開始注重自己形象😊佢對書包有幾個要求，就係唔要有公仔圖案，一定要夠輕，同埋要有多分隔可以裝野，呢個書包正正合乎哂佢嘅心意，收到嘅時候仔仔都好開心😍急不及待攞哂四年級嘅書出黎放落書包試揹一下，仔仔話覺得書包好輕身而且好貼住背脊，令佢咩得好舒服。作為家長既我最欣賞就係佢好細心既設計，書包底部是易潔耐磨既設計，成個書包只有0.68kg真係超輕，質量非常好！所以我地打算遲小小妹妹升小學，我地都會繼續買CHARM DAY呢個書包俾妹妹用，香港本地品牌，香港人一定支持。👍🤗

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試用專員：Vincent Sze

外型簡約美觀、輕身的書包，未放物品小朋友用2隻手指已能抽起，而護脊更是最大賣點，令到書包更貼背，揹得更舒服。書包內格闊，而且有彈力帶可固定書本位置。仲有一些內格，方便分類。左右兩邊放了水後，書包也仍能保持原狀，孭了一日都不覺累。

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試用專員：Alice K

今次試用Charm Day護脊書包，佢外型簡約冇花巧，體重夠輕巧，肩帶都夠厚，能夠承托重量而不會增加膊頭和頸的壓力而導致寒背和重心傾前。設計方面，最喜歡佢裡面有條帶可以扣實比較重嘅書緊貼背部。唯一不足之處是如果容量可以再稍為增加10至20%可以多放幾本書更好,因現今小朋友要帶校的書本實在太多。

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試用專員：Janet Wong

書包真的很輕，設計較樸實簡單，除了必要的間隔外，沒有多餘的間隔。肩帶夠闊、海綿軟硬度適中，背部設計貼設背脊位置，前肩位置有一個防滑扣，可固定肩帶，裝書有一定重量也不會有太重的感覺，即使書量不多時，可拉緊書包中間位置索帶，把書拉近背部，不會使內裏的書本搖來搖去，走動時就更加輕鬆。小朋友揹上背後感覺好舒服、好鍾意。

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試用專員：Alex Lam

我兒子試用Charm Day 小學護脊書包後，發覺這書包跟我兒子用的很不同。首先，Charm Day書包的重量真的很輕，只有0.68Kg。其它市面的書包很多也超過1Kg，再加上要帶的課本、功課、文具及水樽，差不多接近4 Kg。輕的書包的確對小朋友很重要，尤其是年紀小的學生。雖然書包很輕，但是不代表它的容量也少，我兒子所需要的物品完全可放進書包，而且還有空間。這書包的隔數也多，方便把物品分門別類放好。最重要一樣是這書包有很多護脊設計，如書包胸帶、護脊記憶充棉及重量固定的搭帶，使小朋友使用書包時，書包可貼著背部及脊骨挺直，避免脊骨彎曲，影響小朋友的行路姿勢及身體成長。

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試用專員：Elaine Choi

收到書包了，試用后，書包真是很輕盈，護脊，透氣！

書包依據人體脊骨弧度設計，加上內格由高至低分層，令到重心完美貼背，避免仔仔出現寒背問題。而且加寬的肩帶能將壓力分散，可調式胸帶和上肩帶能因應仔仔的高度而調節。再加上Active Air Flow高透氣系統設計，可以減少書包與背部磨擦，亦有幫助散熱之效，令到夏天孭住都唔會覺得焗。這個書包好適合仔仔用！

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試用專員：Bobo Lui

書包夠輕、沒有花巧外表、簡潔，小女8歲揹上略大！

其他各方面都很好！謝謝！