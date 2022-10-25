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【暴動判囚】涉理大外參與暴動　3男認罪判囚45個月

社會 19:02 2022/10/25

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3男涉理大外暴動，今於區域法院被判監45個月。資料圖片

2019年11月警方圍堵理大，有人發起「圍魏救趙」行動，上街營救理大示威者，並與警方對峙，當晚逾200人在油尖旺區被捕。其中9名男女涉嫌在油麻地一帶參與暴動，3名男子早前承認暴動罪，今（25日）於區域法院判刑。法官指本案發生在人煙稠密的社區，為本港史上其中一場最大規模的暴動，雖然沒證據指被告當中的角色，但案例指出集結者等如認同暴力行為，判監45個月。

被告陳子謙（27歲，廚師）、朱盛軒（28歲，侍應）及郭曉泰（34歲，物業經理），承認於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他身份不詳的人士參與暴動。

法官謝沈智慧判刑時指，案發當日有示威者聚集油尖旺一帶，向警方投擲逾250枚汽油彈，又築起防線與警對峙，法官形容示威者猶如一支熟練的軍隊，暴動並非出於突發。

法官又斥，示威者肆無忌憚破壞公物，在短時間內投擲多枚汽油彈，漠視法紀。當晚有商戶需要提早關門，影響生計，暴動亦令商戶和居民蒙受火警風險，加深持不同政見人士的分歧。

法官強調，香港是法治社會，不會容許針對執法者的暴力行為。法官指本案為本港史上其中一場最大規模的暴動，雖然控方沒證據指被告在暴動的角色，但案例指集結者等如認同暴力行為。

法官又謂，即使有良好背景的青年長期監禁會使其家人感到傷痛，令家庭有經濟負擔，是一個悲劇，但不能構成減刑因素，法庭必須堅決打擊罔顧法紀的罪行，判處阻嚇性刑罰，終以5年作為量刑起點，扣減認罪折扣後刑期為45個月。

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記者︰陳曉欣

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