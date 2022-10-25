【小學全日課】教育局首度容許小學7成學生打兩針可恢復全日面授　中學3針要求暫緩實施

▲ 教育局今日（25日）公布面授課堂最新安排，首度容許接種率達標的小學申請恢復全日面授課。（資料圖片）

新冠疫情持續近3年，全港本地小學一直維持半日面授課。教育局今日（25日）更新全日面授課堂安排，首度容許接種率達標的小學申請恢復全日面授課，若有小學全校或個別級別學生兩針接種率達7成，便可向教育局提出申請，12月起實施。教育局亦宣布暫緩原定下月起中學9成學生打齊3針方可上全日課的要求，延至明年2月才實施；幼稚園全日課則仍然無期。

教育局全港學校發通函，公布全港學校本學年面授課堂最新安排。教育局表示，小學生接種率正穩步上升，現時5至11歲學童接種第2劑疫苗比率已逾7成，為讓小學生逐步回復正常的校園生活，宣布由12月1日起，若個別小學（包括特殊學校的小學部）全校或個別級別已打2針逾14天學生達可接種疫苗學生人數70%或以上，可向教育局提出申請，教育局會按學校實際情況審批；如有醫生證明顯示暫不宜接種、因近期曾染疫暫不宜接種、身處香港以外地區人士則不計算入全校可接種疫苗的學生人數內。

已達上述條件的學校在取得法團校董會或校董會同意後，可在全校或個別級別安排全日面授課堂的目標日期前最少4個工作天前向教育局申請，教育局一般會在約2個工作天內發回條確認。

中學方面，教育局曾於8月底公布，11月1日起要求全日面授課堂要求，由9成兩針提升至9成三針。局方最新宣布暫緩安排，延至2月1日起才收緊要求；目前維持要求全校或個別級別學生9成打兩針逾14天，便可申請全日面授課堂，此安排將維持至2023年1月31日止，目前已申全日課的中學無須重新遞交申請，其他學校可沿用舊表格申請。

幼稚園方面，教育局稱學生年紀較小、自理能力較低，幼稚園學生疫苗接種率目前仍不高，故暫不安排幼稚園全日面授課堂。

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記者：馮琪雅