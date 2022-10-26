【SEN學童】17歲腦癱女孩肢體不協調遭嫌棄失自信　好老師鼓勵點醒跳升逾百名考全級第二

▲ 林慧珊所患的腦癱，會影響四肢的活動，尤其是肌肉的控制。「我會手腳無力，容易疲倦，搬不到重嘢。」由於手腳不協調，常遭同學嫌棄。

患病已苦，最怕在外表看不到，別人又不理解；如果連家庭也缺乏支援，那就變得更加孤苦無依了。今年17歲的林慧珊，一、兩歲時發現患上輕度徐動型腦性麻痺，一直沒有得到太多支援，直至小五才在物理治療師的協助下，讓學校正視其需要。由對學習懶散到成績大躍進，其實只要一句鼓勵的說話，學生也可以走出陰霾。

家庭沒有得選擇，但面對人生的態度是可以選擇的。林慧珊所患的腦癱，會影響四肢的活動，尤其是肌肉的控制。「我會手腳無力，容易疲倦，搬不到重嘢。」

平日與她相處，不會覺得她身體有甚麼毛病，但如果見她做手工如剪紙，會手震得厲害。她又容易倒瀉水，拿水煲因為太重也拿不到。「小學時，老師有安排高年級的同學幫我拿書包，但我們完全唔認識，他們幫我拿完就算，無交流。」

林慧珊說她小時候走路經常跌倒，現在情況有改善，只是有時走路也會不穩。「上體育堂，因為協調能力差，游水及跳舞都做唔到。」物理治療師會教她做仰臥起坐、掌上壓等，鍛練臂力及體力。

▲ 林慧珊就讀真光女書院，她是從高中開始轉變，發掘自己的目標，變得好學，因此能夠自修數學延伸，向夢想進發。（圖片：湯致遠攝）

寫字慢加時被同學針對

由於手部肌肉控制不太協調，因此她寫字會慢，經常會寫出方格外。「之前無正視到，因此經常做唔切份卷，到了小五時，物理治療師幫我寫信給學校，於是考試測驗可以加時，紙張方格又放大了，寫字舒服好多。」但這特別待遇，卻遭到同學敵視。

「他們覺得考試加時對他們不公平，會講笑話如果好似我就好了。又會攻擊我個樣，攻擊我上體育堂的表現。他們不了解情況，我又無機會解釋，所以小學時被同學孤立。」更可惜的是，連老師也對林慧珊不友善。

學校家庭也缺乏支援

「有一位老師不知是否有心針對，還是一時脾氣不好找學生發洩刁難我。有一日上堂要做功課改正，改完我不知要交去那裏，便問前面的同學，老師就一口咬定我想傾偈，食飯時間罰我在課室外面企，又好侮辱，不可望住她，要望牆講嘢。午飯時間，我們可以看校園電視台的動畫，但老師話因為我，所以大家都無得睇了。自此我就更加被同學孤立，所以小學無朋友。」她回憶道。

▲ 明年考DSE，經評估後，可以加時及將紙的方格放大，讓林慧珊可以將考卷完成。（圖片：湯致遠攝）

林慧珊的家庭環境也好不了多少，父母分居，從小爸爸很少回家。母親和二姐經常吵架，大姐又出外工作。「母親是文盲，無受過教育，對我們很粗魯，無顧及我們的感受。和姐姐因為有年齡差距，加上會侮辱我、否定我，所以我內向、孤僻、無自信、無安全感。」

學習有轉機因老師的鼓勵

今年中六的林慧珊，明年考DSE，回想初中時因為無心向學，成績很差，在全級100名之後，開始有轉機是因為老師的一番話。「地理老師退休約我食飯，問我最好的科目是哪一科？我說是英文。但她覺得我數學有天份，適合讀數學或者地理。由於她對我評價幾高，因此令我對自己多了信心。」

漸漸林慧珊發覺，只要願意花時間，數學其實很容易理解。「我中四下學期，數學只有58、59分，但到了中五上學期，已經可以拿到全級第二，有89分。」她今年初還用半年時間，自修「數學延伸」，結果校內考試讓她過關，便計劃向DSE進發。「我中三是無揀這科，但因為喜歡數學，又想做數學老師，發現大學收生條件，要包括數學延伸才成，所以便自修。」

▲ 林慧珊得到「親和藝術慈善基金—— SEN學童獎學金」，與評審及她的言語治療師（左二）和中學老師（右二）合照。（圖片：親和藝術慈善基金提供）

其實林慧珊的地理科成績也不俗，「中四下學期全級第二，但中五下學期就差了，全級第六。」其實成績也不是太差，但她開始對自己的學業有要求，而老師也推薦她替中四師妹補習地理。「有些概念她不太清晰，因此我會用具體例子解釋。」

得到獎學金作鼓勵

最近林慧珊得到「親和藝術慈善基金」的SEN學童獎學金，「我嘗試拍片講自己的經歷、遇到的挑戰，文字都是自己寫、自己錄音，試下參加，希望拿個經驗。」

回望林慧珊一路走來的路，能夠走到今天也不容易，實在值得鼓掌。「我未想到獎學金會怎樣用，但當是一個鼓勵。」

▲ 林慧珊與周老師。（圖片：被訪者提供）

老師喜見學生有目標

一直在真光女書院負責照顧SEN學生的周老師，指林慧珊給人的感覺是肢體奇怪，不望人又不懂與人溝通。在學校做手作時「論論盡盡」，寫字又慢。「她寫中文字特別慢，但看到她其實是識答，可以寫很多，但因為不夠時間，便很沮喪，因此現在加時給她，反而對她是公平的。」

周老師眼見林慧珊由懶散到有動機學習，感到很欣慰。「她以前對自己好無自信，講嘢又好倔，又不會對自己有期望，對將來不會有任何想法，因為初中無努力過，但現在已進步了很多。」

記者：何小雲