【美麗戰場劇透】第18集劇情預告 國棟警告振宇若不離婚即踢出集團 娛樂 22:31 2022/10/25 分享： 分享： 熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 《美麗戰場》 TVB劇《美麗戰場》由陳瀅、陳山聰、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、陳曉華、方力申、丁子朗等主演，第17集講到家寶透過靜兒取得一言的把柄，要脅他答應解約，一言卻反客為主，並提醒家寶勿再相信靜兒。 第18集 (26/10) 靜兒恭喜家寶重獲自由，小美卻覺得家寶與靜兒太絕情。 國棟警告振宇若不離婚，便會失去龐氏集團所有職務。 2018年，振宇獲妹妹龐子珊邀請出席集團晚宴，振宇拒絕。 振宇不滿被狗仔隊稱他吃軟飯，大為動怒。 家寶聽過靜兒的意見後，有意復出…… 最新影片推介：關楓馨專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性 不盲目減磅：女生需要喜歡自己 17:05 2022/10/21 【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性 不盲目減磅：女生需要喜歡自己 【美麗戰場x下流上車族】丁子朗永遠保持學習心態 主動爭取角色：把握機會才對得住自己 今日 15:38 【美麗戰場x下流上車族】丁子朗永遠保持學習心態 主動爭取角色：把握機會才對得住自己 【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派 Regina首次演壞人覺一種戲最難演 今日 13:12 【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派 Regina首次演壞人覺一種戲最難演 你可能感興趣 【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性 不盲目減磅：女生需要喜歡自己 17:05 2022/10/21 【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性 不盲目減磅：女生需要喜歡自己 【美麗戰場x下流上車族】丁子朗永遠保持學習心態 主動爭取角色：把握機會才對得住自己 今日 15:38 【美麗戰場x下流上車族】丁子朗永遠保持學習心態 主動爭取角色：把握機會才對得住自己 【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派 Regina首次演壞人覺一種戲最難演 今日 13:12 【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派 Regina首次演壞人覺一種戲最難演 TVB 美麗戰場 電視劇