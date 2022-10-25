【美麗戰場劇透】第18集劇情預告　國棟警告振宇若不離婚即踢出集團

▲ 《美麗戰場》

TVB劇《美麗戰場》由陳瀅、陳山聰、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、陳曉華、方力申、丁子朗等主演，第17集講到家寶透過靜兒取得一言的把柄，要脅他答應解約，一言卻反客為主，並提醒家寶勿再相信靜兒。

第18集 (26/10)

靜兒恭喜家寶重獲自由，小美卻覺得家寶與靜兒太絕情。

國棟警告振宇若不離婚，便會失去龐氏集團所有職務。

2018年，振宇獲妹妹龐子珊邀請出席集團晚宴，振宇拒絕。

振宇不滿被狗仔隊稱他吃軟飯，大為動怒。

家寶聽過靜兒的意見後，有意復出……

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