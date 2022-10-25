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【女優判囚】日女優涉來港從事性工作　認違反逗留條件囚2個月

社會 19:20 2022/10/25

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日女優違反逗留條件罪，今被判囚2個月。資料圖片

警方於上周一(17日)在油尖區進行掃黃行動，警員到酒店假扮嫖客，日籍女子開5,000元，並表示可提供性服務及按摩服務，其後警員拘捕該名持旅遊簽證來港的27歲日本籍女子，今(25日)於九龍城裁判法院承認違反逗留條件罪，被判監2個月。

被告中島優美(27歲)，持日本籍護照，報稱性工作者，被控1項違反逗留條件罪。控罪指她於2022年10月17日，在九龍金巴利道一酒店房間內，違反10月10日對其施加的有效逗留條件，即只准以訪容身分留在香港，而不得關辦或參與任何業務，但被告未獲入境處處長准許而開辦或參與提供性服務的業務。

案情指，油尖警區特別職務隊於上周一(17日)展開掃黃行動，由臥底警員假扮嫖客到尖沙咀一酒店房間。被告應門後表示可以提供按摩及性服務，收費為5,000元。警員表露身份後，被告出示其日本護照。警員於房間內檢取避孕套、即棄毛巾及消毒劑等物品。

警方經調查後發現，被告於同月10日抵港，獲准以訪客身份逗留至2023年1月8日，其間不得接受任何受薪或無薪工作。被告於警誡下保持緘默，其後承認擬替警員提供按摩服務，以換取金錢報酬。

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記者：林育慧

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