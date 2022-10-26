【護老者支援】調查揭3成護老者擔心會傷害自己或他人　家福會冀推動家庭鄰舍社區主動支援

▲ （陳國峰攝）

護老者壓力問題備受關注，香港家庭福利會進行護老者需要調查，發現有15%受訪護老者有焦慮徵狀、12%有抑鬱徵狀，更有近3成受訪護老者表示，假如照顧情況持續，擔心自己會傷害自己或他人。家福會高級經理黃愛球指數字令人擔心，憂慮20年後本港面臨人口高齡海嘯，如社福配套趕不及需求，無法為照顧者減低壓力因素，數字有機會上升。

家福會今年7月至9月進行護老者需要調查，共收集641份問卷，當中543位是護老者，近3成是50至59歲人士，其次有2成屬40至49歲人士；逾6成是在職人士。至於被照顧者的身份，逾6成半是受訪護老者的父母，逾5成半被照顧者有長期病患或障礙，亦有近5成有情緒或行為問題，令護老者感到很難處理。

調查也顯示，逾7成護老者表示因照顧而忽略自己需要，也有逾6成受訪護老者認為自己最近身心健康狀態差。在簡單情緒健康篩查中，也發現有15%人有焦慮徵狀、12%人有抑鬱徵狀。另有近3成護老者表示，假如照顧情況持續，會擔心自己會傷害自己或他人。

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家福會高級經理黃愛球表示，數字反映目前有一群護老者正承受壓力，且已有情緒徵狀，認為如現時不在社福配套下功夫，在未來趕不上需求，到20年後每3個港人有1個是長者時，護老者的壓力會加重，情況或進一步惡化。她坦言，政策的推出或改變需時，短期內較容易開始做的是鼓勵家庭、鄰舍及社區主動支援護老者。

她指出，有些護老者不願向人尋求協助，高危護老者一般更不自覺高危，要靠身邊人關注，高危護老者特徵包括長時間密集照顧長者、照顧對象有行為情緒問題、過往曾有自殺念頭等。她建議，大家可以主動關心、提出分擔照顧工作，為護老者提供區內長者中心的資訊，鼓勵他們聯絡社工，盡早得到支援。

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記者：江麗盈