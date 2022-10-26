【護老者支援】護老者批無夜間暫託周日送飯　家福會倡設專門暫託中心

▲ （家福會提供）

黎女士總是早出晚歸，到父母家照顧一對年邁的父母，媽媽不良於行，爸爸患有認知障礙症，她投放大部份時間照顧父母，坦言希望父母留在家中安老，不想他們去院舍要分開生活。「居家安老為本， 院舍照顧為後援」是政府提出的安老政策方針，不過，黎女士質疑社區支援護老者的服務不足，暫託、送飯這些服務仍然存在不足，促政府多提出實質的支援服務及措拖。家福會促政府盡快界定護老者，制定以護老者為本的政策，由現在開始加強護老者支援服務，以應付未來的需要。家福會高級經理黃愛球亦提到多項建議，包括成立專門暫託中心、一站式資訊平台等，以支援護老者。

今年57歲的黎女士，因媽媽不良於行，年屆九旬的爸爸4年前又患上認知障礙症，加上曾跌倒，正準備轉工的她幹脆不找工作，改為全職照顧父母，現時一星期近乎七日都會去父母家照顧他們，從協助如廁、一日三餐、執藥覆診、做運動及練習，都是她一手包辦，「佢哋（父母）都依賴我。」

黎女士提到，最初完全不知道如何找社福資源，幸好哥哥在網上找到家福會，她又在僱員再培訓局修讀護理員課程，學會護理技巧，現時才能夠「以近乎院舍運作」在家照顧父母。但她質疑，政府經常講居家安老，現時社區支援護老者的服務卻極為不足，例如現時沒有晚間暫託服務；周日、公眾假期及打風的日子並無送飯服務，「點解呢啲緊急嘅時候反而無服務?」她希望當局提出較實在的服務幫助護老者，別讓居家安老流於口號。

家福會高級經理黃愛球表示，經常聽到服務使用者反映，覺得社區支援護老者的服務不足，以現時的暫託服務為例，只有數百個位，護老者不易獲得服務，建議當局在不同地區設立專門的暫託中心，並為有需要家庭提供家居及晚間等暫託服務。

另外，現時網上資訊零散，照顧者不容易獲得合用資訊，黃愛球贊同政府提出設立一站式資訊平台的建議。她續指，這些平台應涵蓋全港所有機構提供的服務，並設立一些網上自我篩查，按結果為護老者提供適合的服務資訊。

黃愛球又提到，現時的照顧者津貼申請門檻高，冀當局考慮放寬申請資格、並縮短申請時間，也期望可以提高津貼運用的靈活性。觀乎外國多地類似的津貼，當中有些多達萬元，有些更容許照顧者用來僱用親友協助照顧。

她續指，不少護老者屬剛退休人士，仍然有能力工作，建議政府或不同企業提供彈性上班時間、設立護老者假期，相信有助釋放勞動力，同時護老者可賺取收入，改善生活及照顧。

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記者：江麗盈