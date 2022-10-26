【護老者支援】患癌父突然腰痛要臥床　58歲女兒照顧壓力瀕臨爆煲靠朱古力減壓

▲ 李女士（右一）是父母的主要照顧者。（陳國峰攝）

靠一粒朱古力，溶化照顧壓力。李女士早年辭去工作，全力照顧媽媽，但爸爸身體今年突然轉差，有一段時間更失去活動能力要臥床，同時照顧父母，令她壓力瀕臨爆煲，在照顧中與父親常有磨擦，亦令她情緒幾近崩潰。李女士說，疫情下不敢與朋友聚會，無法跟朋友面對面訴苦，唯有靠一粒朱古力或者一頓下午茶，氹自己開心，繼續照顧。

今年58歲的李女士是父母的主要照顧者，父母年過八旬，她說最初辭職只是打算照顧曾中風、做過關節手術的媽媽，至今年初，本身患有癌症的爸爸持續發燒，三度進出醫院，又因為腰痛無法走動需要臥床，她要同時照顧雙親，壓力瀕臨爆煲，「嗰時喺屋企真係困獸鬥。去到疫情第五波，我諗我都有情緒病，佢（爸爸）一有啲咩，我就會發晒癲，入房會打嘢，我諗我係癲咗。」

李女士說爸爸以往行動自如，習慣一個人外出，難以接受突如其來的身體變化，更抗拒臥床時要穿著尿片。爸爸刻意不用尿片，李女士經常要善後清潔，忍不住埋怨爸爸不願穿著尿片，有時情緒近乎失控，「我細妹都拉住我，話見到佢（爸爸）眼有淚光。」

她父母在4月中先後確診新冠入院，至8月一同出院，爸爸留院期間接受過物理治療，活動能力有改善，但他出院翌日堅持獨自外出，終在街上跌倒。爸爸的一意孤行，不聽家人勸，令李女士擔心不已，「佢出院已經跌過兩次，老人家跌倒都好大件事。」

未成為全職照顧者前，李女士自言每年都會外遊，每月會與朋友相聚；但現時已有數年未外遊，疫情下也不敢與朋友聚會，深怕有機會將細菌帶回家。想抒發壓力，只好在家中長放朱古力，或者外出買餸時偷十數分鐘享用下午茶，「 食自己鐘意食嘅嘢野，盡量令自己開心。」她坦言，很希望有足夠的情緒支援，不止幫助照顧者調整情緒，也想有人輔導被照顧者接受突如其來的身體變化。

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記者：江麗盈