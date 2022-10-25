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【復課安排】即日起已打2針小學生可參加課外活動　亦可在校內參與不佩戴口罩活動

社會 20:07 2022/10/25

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除了接種率達標的中小學可申請恢復全日面授課(見另文)，教育局亦宣布，由即日起，如個別小學生已完成接種兩劑疫苗並超過14天，學校可安排相關學生在放學後或上學的另一個半天進行非學術性的課外活動，如音樂、體育活動、校隊訓練；該等學生亦可在校內（包括上課及課堂外的活動）進行一些不佩戴口罩的活動，例如吹奏樂器 、足球及籃球等「接觸式」運動。

至於個別中學生參與課外活動的接種要求會維持不變，即須完成接種三劑疫苗。有醫生證明顯示暫不宜接種疫苗或因近期曾確診新冠病毒暫不宜接種疫苗的中小學生，可獲豁免相關接種要求。

教育局同時調整小學及幼稚園學生回校接受照顧的安排，原定分別在本月1日及17日起，要求需要回校接受照顧的小學生及幼稚園學生，完成接種3針，或先打兩針後再依時打第3針，最新下調接種要求至2針。中學生在面授課堂以外時間回校，則須打齊3針。

教育局已就上述安排向學校發信，並上載於教育局網頁

此外，每天進行快速抗原測試的安排亦須繼續推行，直至另行通知。教育局會繼續為有經濟需要的學生提供支援。學校亦應盡早通知家長、學生及相關持份者有關安排。

接種疫苗是對新冠病毒最有效的防禦方法，而且可以減低重症及死亡風險。教育局強烈呼籲學校和家長安排學生接種疫苗，倘若已接種第一劑及第二劑疫苗，符合資格的學生應盡早接種第三劑疫苗。

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責任編輯 　李志強

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