【強制檢測】51處納強檢 半山福苑、龍騰閣、大圍名城、大角咀維港灣等上榜
社會 20:19 2022/10/25
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月19日至10月25日期間，曾身處51個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月26日或27日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 粉嶺華明邨添明樓
- 東涌迎東邨迎趣樓
- 大圍顯徑邨顯沛樓
- 屯門大興邨興耀樓
- 大埔廣福邨廣禮樓
- 觀塘安達邨謙達樓
- 天水圍天盛苑盛賢閣
- 將軍澳廣明苑廣昌閣
- 青衣曉峰園 1 座
- 鰂魚涌太古城啟天閣
- 上水天平邨天賀樓
- 長沙灣麗翠苑麗棠閣
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
- 藍田德田邨德盛樓
- 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
- 葵涌石籬二邨石榮樓
- 油塘油麗邨盈麗樓
- 沙田希爾頓中心 C 座
- 將軍澳叠翠軒 3 座
- 薄扶林華富一邨華裕樓
- 北角海峯園高峯閣
- 長沙灣發祥街西 5 號凱德 苑
- 香港仔石排灣邨碧園樓
- 觀塘翠屏南邨翠櫻樓
- 筲箕灣東駿苑銀駿閣
- 沙田愉翠苑愉滿閣
- 將軍澳唐明苑唐煌閣
- 慈雲山慈愛苑愛慧閣
- 荃灣翠豐臺 3 座
- 鴨脷洲海怡半島海韻閣
- 大圍名城 2 期 2 座(北翼及 南翼)
- 大埔太和邨居和樓
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓
- 茶果嶺麗港城 21 座
- 鑽石山富山邨富暉樓
- 觀塘順利邨利祥樓
- 天水圍天愛苑愛濤閣
- 觀塘順利邨利溢樓
- 油塘高翔苑高鳳閣
- 將軍澳明德邨明覺樓
- 屯門青發街 2 號愛琴灣
- 土瓜灣傲雲峰 6 座
- 屯門良景邨良華樓
- 大角咀維港灣 6 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 半山區旭龢道 5 號龍騰閣
- 半山區福苑 2 座
- 半山區旭龢道 3 號威都閣
- 半山區福苑 1 座
- 薄扶林薄扶林花園 3 座
- 薄扶林薄扶林花園 4 座
- 柴灣翠樂邨翠祿樓
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責任編輯：李榮忠