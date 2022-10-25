【強制檢測】51處納強檢　鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、大圍名城、大角咀維港灣等上榜

▲ 51處納強檢，半山福苑、龍騰閣、大圍名城、大角咀維港灣等上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月19日至10月25日期間，曾身處51個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月26日或27日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

粉嶺華明邨添明樓

東涌迎東邨迎趣樓

大圍顯徑邨顯沛樓

屯門大興邨興耀樓

大埔廣福邨廣禮樓

觀塘安達邨謙達樓

天水圍天盛苑盛賢閣

將軍澳廣明苑廣昌閣

青衣曉峰園 1 座

鰂魚涌太古城啟天閣

上水天平邨天賀樓

長沙灣麗翠苑麗棠閣

秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

藍田德田邨德盛樓

馬鞍山錦豐苑錦薇閣

葵涌石籬二邨石榮樓

油塘油麗邨盈麗樓

沙田希爾頓中心 C 座

將軍澳叠翠軒 3 座

薄扶林華富一邨華裕樓

北角海峯園高峯閣

長沙灣發祥街西 5 號凱德 苑

香港仔石排灣邨碧園樓

觀塘翠屏南邨翠櫻樓

筲箕灣東駿苑銀駿閣

沙田愉翠苑愉滿閣

將軍澳唐明苑唐煌閣

慈雲山慈愛苑愛慧閣

荃灣翠豐臺 3 座

鴨脷洲海怡半島海韻閣

大圍名城 2 期 2 座(北翼及 南翼)

大埔太和邨居和樓

鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓

茶果嶺麗港城 21 座

鑽石山富山邨富暉樓

觀塘順利邨利祥樓

天水圍天愛苑愛濤閣

觀塘順利邨利溢樓

油塘高翔苑高鳳閣

將軍澳明德邨明覺樓

屯門青發街 2 號愛琴灣

土瓜灣傲雲峰 6 座

屯門良景邨良華樓

大角咀維港灣 6 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

半山區旭龢道 5 號龍騰閣

半山區福苑 2 座

半山區旭龢道 3 號威都閣

半山區福苑 1 座

薄扶林薄扶林花園 3 座

薄扶林薄扶林花園 4 座

柴灣翠樂邨翠祿樓

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責任編輯：李榮忠