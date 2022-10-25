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【強制檢測】51處納強檢　鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、大圍名城、大角咀維港灣等上榜

社會 20:19 2022/10/25

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51處納強檢，半山福苑、龍騰閣、大圍名城、大角咀維港灣等上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月19日至10月25日期間，曾身處51個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月26日或27日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 粉嶺華明邨添明樓
  • 東涌迎東邨迎趣樓
  • 大圍顯徑邨顯沛樓
  • 屯門大興邨興耀樓
  • 大埔廣福邨廣禮樓
  • 觀塘安達邨謙達樓
  • 天水圍天盛苑盛賢閣
  • 將軍澳廣明苑廣昌閣
  • 青衣曉峰園 1 座
  • 鰂魚涌太古城啟天閣
  • 上水天平邨天賀樓
  • 長沙灣麗翠苑麗棠閣
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
  • 藍田德田邨德盛樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
  • 葵涌石籬二邨石榮樓
  • 油塘油麗邨盈麗樓
  • 沙田希爾頓中心 C 座
  • 將軍澳叠翠軒 3 座
  • 薄扶林華富一邨華裕樓
  • 北角海峯園高峯閣
  • 長沙灣發祥街西 5 號凱德 苑
  • 香港仔石排灣邨碧園樓
  • 觀塘翠屏南邨翠櫻樓
  • 筲箕灣東駿苑銀駿閣
  • 沙田愉翠苑愉滿閣
  • 將軍澳唐明苑唐煌閣
  • 慈雲山慈愛苑愛慧閣
  • 荃灣翠豐臺 3 座
  • 鴨脷洲海怡半島海韻閣
  • 大圍名城 2 期 2 座(北翼及 南翼)
  • 大埔太和邨居和樓
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓
  • 茶果嶺麗港城 21 座
  • 鑽石山富山邨富暉樓
  • 觀塘順利邨利祥樓
  • 天水圍天愛苑愛濤閣
  • 觀塘順利邨利溢樓
  • 油塘高翔苑高鳳閣
  • 將軍澳明德邨明覺樓
  • 屯門青發街 2 號愛琴灣
  • 土瓜灣傲雲峰 6 座
  • 屯門良景邨良華樓
  • 大角咀維港灣 6 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 半山區旭龢道 5 號龍騰閣
  • 半山區福苑 2 座
  • 半山區旭龢道 3 號威都閣
  • 半山區福苑 1 座
  • 薄扶林薄扶林花園 3 座
  • 薄扶林薄扶林花園 4 座
  • 柴灣翠樂邨翠祿樓

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責任編輯：李榮忠

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