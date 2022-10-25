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【中大校徽】中大校董會稱同意段崇智建議　正式校徽恢復為舊版本

社會 22:52 2022/10/25

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中文大學校董會今日開會。（陳國峰攝）

中文大學上周一（17日）突宣布更換校徽及首推「去校訓」簡化版校徽，引發學生、校友及議員校董群起抨擊。事隔1周，中大校董會今日（25日）開會討論新校徽，中大同日深夜發新聞稿，宣布校董會成員同意，由校長段崇智提出恢復採用設紫、金分色舊校徽的建議。

校方未有在新聞稿交代連日來被追問換校徽所涉開支及設計公司等，亦未有說明會否重推簡化版校徽。3名中大校董會兼立法會議員今亦表示，校方未有於校董會上交代換新校徽由誰人拍板及所涉開支，他們向校董會提出，成立獨立調查委員會追究責任，詳情即看：【下一頁】

為迎接創校60周年，中文大學本月17日推出新校徽，沿用金、紫色主調，但不再採用分割用色設計，亦推出「簡化版」，刪去下方「博文約禮」4字校訓絲帶。惟新形象惹來風波，有多名中大校董質疑校方事前無諮詢，屬於曾獲校方諮詢的2,200名持份者之一的中大校友評議會主席楊于銘，日前更曾透露，在本月初一個簡介會上始預覽新校徽設計。

事件發酵多日，校長段崇智才開腔回應，稱會繼續聽取意見，投入充分的時間讓中大成員作更深入的了解，不會急切作出改動。他又強調，沒有捨棄或更改大學校訓，官方紋章亦沒有改變。

中大今日（17日）公布推出新校徽，「簡化版」校徽刪去下方校訓絲帶。（中大facebook圖片）

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記者：黃悅晴

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段崇智 大學 香港中文大學

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