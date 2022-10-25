【中共二十大】中聯辦召開領導班子會議　強調要全面準確貫徹一國兩制方針

▲ 中央政府駐港聯絡辦今日召開領導班子會議 （資料圖片）

中聯辦今日（25日）召開領導班子會議，傳達學習貫徹黨的二十大精神，強調要深刻認識「兩個確立」的決定性意義，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持特區政府依法施政。

會議由中聯辦主任駱惠寧主持，會議指出，黨的二十大報告關於港澳工作的論述，在歷次黨代會報告中分量最重，與中共中央總書記習近平今年7月1日在港重要講話一脈相承，充分體現了黨中央對「一國兩制」”事業的高度重視，充分體現了港澳工作在黨和國家工作全局中的重要地位，充分體現了黨中央對港澳工作特點和規律的深刻把握，是推動香港開啟由治及興新局面的行動指南。

中聯辦表示，要深刻認識「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，並必須長期堅持，要支持行政長官和特區政府依法施政、提升全面治理能力和管治水平，支持香港發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，支持香港鞏固提升獨特地位和優勢，在新時代新征程中更好發揮作用。

會議指出，未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，也是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。面對新形勢，應該始終保持戰略清醒，增強憂患意識、勇於破難前行，不斷凝聚激發建設香港、貢獻國家的正能量，共同書寫香港由治及興的新篇章。

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責任編輯：趙居逸