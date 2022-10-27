【迪士尼樂園】11.5起魔法書房加入手語及形體元素　每月提供兩場恒常表演

▲ 11.5起魔法書房加入手語及形體元素，每月提供兩場恒常表演。(資料圖片)

香港迪士尼樂園度假區持續宣揚多元、平等、共融文化，適逢2022年12月3日是「國際復康日」30周年，以此大力推廣共融文化。為進一步推廣，香港迪士尼將由11月5日起，推出為期一年的先導計劃，於「迪士尼魔法書房」加入手語及形體元素，每月將會有兩場恆常場次演出提供此服務，讓不同能力的人士都能欣賞演出。

經過大約三個多月時間籌備，計劃將於11月5日起正式推出，每個月將會有兩場恒常表演提供這個服務，暫定為每月的第一個星期六和第三個星期三。

擔任劇場視形傳譯的手語導師李愛中表示，有別於一般手語傳譯，劇場視形傳譯是將手語傳譯提昇至一個藝術表演的層次。劇場視形傳譯員站在舞台一旁，為演藝人員的對白和歌唱進行傳譯，還會加入符合角色身份的身體動作、節奏、面部表情和韻律。劇場視形傳譯員同樣要熟讀劇本，也要跟演員溝通，討論角色。在一些劇目當中，例如香港展能藝術會製作的《路．一起走》舞台劇，劇場視形傳譯員更跟多位專業演員合演，是演出的一部份。

李愛中續指，準備的時候花了很多工夫了解歌曲和劇目內容，研究角色的人物中心思想、神髓、各種微表情和動作。為了更傳神地為演藝人員的對話和歌唱進行傳譯，亦看了很多迪士尼的動畫和電影，了解迪士尼人物的動作和神態。

劇場視形傳譯員在7月底開始排練及拍攝錄像；其後在9月份踏上舞台做排練，至11月初正式演出，合共用了大約三個多月時間籌備。當中不乏討論、改良和研究的工夫，務求讓聾人同步欣賞了解演出內容，與其他人同步開心，同步歡笑。

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責任編輯：陳麗娜