【大學排名】港大醫學院THE學科排名列13位創新高　院長劉澤星：夢想成真

▲ 港大醫學院院長劉澤星指，港大醫學院世界排名再上層樓是「夢想成真」。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（簡稱THE）世界大學學科排名出爐，香港大學醫學院在臨床與健康學科排名連續兩年上升，按年急升7位，升至全球第13位，創歷年新高；中文大學醫學院則上升8位至第44位，重返全球50大。

港大醫學院院長劉澤星指過去一年充滿挑戰，形容醫學院世界排名再上層樓是「夢想成真」，亦是港大醫學院135周年院慶的最佳禮物之一。

最新「2023年THE世界大學學科排名」今晚（25日）出爐，11學科排名分別按教學、研究、論文引用、國際展望和產業收入共5大範疇評分。其中較為觸目、涉及醫科的臨床與健康學科排名，本港4間大學上榜，港大醫學院再稱冠全港，繼2020、2021年排名均在全球位列第28位，2022升至第20位，最新排名再急升至全球第13位，較去年提升7位。

中大醫學院則由去年第52位，上升8位至第44位。至於理工大學維持排第151至175位，浸會大學則由去年第301至400位，跌至第401至500位。

整體11科排名，本港6間大學合共有52個科次上榜，逾半排名上升，其中以港大在教育學科排名最高。（詳見另稿）

港大醫學院表示，該院排名已連續兩年刷新紀錄，院長劉澤星形容是港大醫學院135周年院慶最佳禮物之一，感謝醫學院同事所作貢獻，令醫學院獲得非凡成就，未來將堅守「以人為本」宗旨，並保持謙卑態度，培育德才兼備、矢志服務社會和作育英才的醫護專業人員。

近年港大醫科聯招收生率下跌，8月公布今年入學聯招取錄率近44%；中大醫學院則達69%。學友社學生輔導顧問吳寶城指出，大學學科排名對於日後計劃繼續深造的學生有較大影響，惟因醫科生畢業後多數會選擇行醫，而兩間大學醫學院同樣知名，故學科排名影響相對較少，每年學科收生分數，以及近年狀元選擇所造成的形象觀感，對於本地生來說都是較大賣點。

他亦分析，近年港生海外升學人數上升，不少同學都是考慮文化、生活及政治等因素，相信整體學科排名上升，對於計劃移民或日後在外國發展的本地生影響不大。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅