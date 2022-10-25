【大學排名】港院校THE法律及教育學科排名齊升　港教育學科重上全球第5

▲ 本港多間大學在法律及教育學科排名全數上升。（資料圖片）

涉及11學科的「2023年THE世界大學學科排名」今日（25日）揭盅，除臨床與健康學科之外，本港多間大學在法律及教育學科排名全數上升，其中以香港大學在教學學科排名最高，重上全球第5位。

本港6間大學在11學科、合共有52個科次上榜，當中僅12科次排名下次，32科次排名上升，餘下8科次排名不變。港大及中大打入全數11科排名，港大有3科下跌、6科上升及2科排名不變；中大則有9科上升、1科下跌及1科不變；城大8科上榜排名全數上升；6科上榜的科大則有1科下跌、3科上升及2科不變。

港大教育學科 重登全球第5

各大學之中，以港大在8科排名稱冠全港，包括在全球教育學科排名第5，亦是本港各學科排名中最高，較2022年微升1位，重返2021年排名高位，惟未破2020年創下的第3位最高紀錄；中大在教學學科排名亦升4位至第17；浸大則升至第151至175位。

法律學科方面，港大亦急升12位至第24，城大排名升9位至第47；本身不入百大的中大亦升至第51位。

此外，科大在2科排名最高，包括在工程學科排第26，按年升2位；計算機科學學科則位列第29，微跌3位。理大則在商業與經濟學科排第27，微跌2位。

港大表示，一直致力為學生提供優質教育，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。中大稱不同排行榜各有不同評分準則，校方將繼續追求教研卓越。

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記者：馮琪雅