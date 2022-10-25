  • 23°C
香港時間 : 20221025日 (週二) 23:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學排名】港院校THE法律及教育學科排名齊升　港教育學科重上全球第5

社會 23:00 2022/10/25

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

本港多間大學在法律及教育學科排名全數上升。（資料圖片）

涉及11學科的「2023年THE世界大學學科排名」今日（25日）揭盅，除臨床與健康學科之外，本港多間大學在法律及教育學科排名全數上升，其中以香港大學在教學學科排名最高，重上全球第5位。

本港6間大學在11學科、合共有52個科次上榜，當中僅12科次排名下次，32科次排名上升，餘下8科次排名不變。港大及中大打入全數11科排名，港大有3科下跌、6科上升及2科排名不變；中大則有9科上升、1科下跌及1科不變；城大8科上榜排名全數上升；6科上榜的科大則有1科下跌、3科上升及2科不變。

港大教育學科　重登全球第5

各大學之中，以港大在8科排名稱冠全港，包括在全球教育學科排名第5，亦是本港各學科排名中最高，較2022年微升1位，重返2021年排名高位，惟未破2020年創下的第3位最高紀錄；中大在教學學科排名亦升4位至第17；浸大則升至第151至175位。

法律學科方面，港大亦急升12位至第24，城大排名升9位至第47；本身不入百大的中大亦升至第51位。

此外，科大在2科排名最高，包括在工程學科排第26，按年升2位；計算機科學學科則位列第29，微跌3位。理大則在商業與經濟學科排第27，微跌2位。

港大表示，一直致力為學生提供優質教育，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。中大稱不同排行榜各有不同評分準則，校方將繼續追求教研卓越。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

香港大學 亞洲 工程 大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

資深藝人楊群不敵癌魔　於洛杉磯病逝享年88歲
今日 10:10
資深藝人楊群不敵癌魔　於洛杉磯病逝享年88歲
【癌症警號】人妻每月做18次壞事　一年後腹痛驗出肝癌【附9大徵兆】
今日 10:39
【癌症警號】人妻每月做18次壞事　一年後腹痛驗出肝癌【附9大徵兆】
【全日面授】教育局放寬小學全日制 7成學生接種兩針12月可全日面授
今日 18:46
【全日面授】教育局放寬小學全日制 7成學生接種兩針12月可全日面授