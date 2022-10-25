【疫苗通行證】港府延長規例至明年6月　江玉歡憂影響學童成長

▲ 港府延長疫苗通規例至明年6月，江玉歡憂影響學童成長（資料圖片）

高等法院早前就廢「免針紙」司法覆核案，裁定港府敗訴。港府今（25日）修例，賦權醫衞局局長廢除懷疑有問題免針紙、發出過渡證明書，及把相關規例的有效期延長6個月至明年6月30日。立法會議員江玉歡今（25日）晚於電台節目上表示，最關注延長相關規例6個月，憂兒童因不打針無法參加課外活動會對身心成長造成深遠影響。

江玉歡指，以先訂立後審議方式修例較上訴快，相信市民都明白港府必須要做。對於港府明天將向立法會提交《修訂規例》作審議程序，江玉歡指個人必定會提出成立小組審議有關規例，又提到市民欠渠道發表意見，個人作為立法會議員需盡責任。

她又表示最關注延長相關規例6個月，因整個防疫規例均十分影響市民生活，包括飲食、運動、學習、消閑及個人護理等，認為港府必須小心平衡市民生活及抗疫需要。

她又指，留意到有不少醫生不再發免針紙，影響不少病人及市民，並指分別有市民向她提到打首針疫苗後失聰，及出現心肌炎：

政府有冇諗過俾一個渠道去聽佢地講呢？其實佢地擔心自己身體係冇錯，可唔可以體恤一下佢地呢？

對於延長相關規例6個月，她又指任何人都不能代表父母，不應強逼小朋友打針，擔心有小童參加不了課外活動，「好影響小朋友社交生活及學習」：

有冇一個地方實行限制性咁大的措施咁長？成個疫苗通行證去到出年6年就行咗1年4個月，呢種高限制措施多少會為社會帶來影響，因為會引來一些爭拗，包括市民對政府信任度，不論社會同政府都要理性討論同參詳。

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記者：鄧凱文