【超市情報】一田網店購物優惠即日至10.30推出　OTO按摩椅低至25折

▲ 一田購物優惠日11.23起舉行7天，OTO按摩椅低至25折。（一田提供）

半年一度的一田購物優惠日將於11月23日至11月29日舉行，購物優惠日將連開至7日，超市兩周帶來更激減優惠貨品。今次一田購物優惠日eShop率先於即日至10月30日登場，推出4大每日限定必搶主題，半價掃破抵價美妝組合、半價搶手家電、$99起買熱門廚具及半價起買美食券。購物優惠日率先買期間，單一訂單滿$1,500或以上更可獲$50電子優惠券，多買多送。另推出信用卡優惠。

一田獨家Gudetama及Mina No Tabo系列：

MINNA NO TABO全棉床品套裝

原價：HK$1,050-$1,470

特價：HK$469-$659 (45折)

蛋黃哥戶外套裝(餐座椅+餐墊+帳篷)

原價：HK$1,240

特價：HK$399 (32折)

蛋黃哥斗篷

原價：HK$368

特價：HK$188 (51折)

精選貨品













Misuki灰布紋嬰兒木床

原價：HK$2,690

特價：HK$1,690 (63折)

Casablanca 罐頭豬LuLu 嬰兒12件裝套裝

原價：HK$1,599

特價：HK$499 (31折)

Minna No Tabo 童裝家居服

原價：HK$179

特價：HK$149 ；買 2 件 $279；買 3 件 $379 (低至7折)

Tommee Tippee三合一 UV 消毒器

原價：HK$2,330

特價：HK$949 (4折)

VC LT-32HS3218 32"電視機

原價：HK$3,280

特價：HK$1,768 (54折)

OTO Quantum 3 按摩椅

原價：HK$23,800

特價：HK$5,999 (25折)

DE'LONGHI咖啡機 (型號 : ECOV311)

(海洋藍色/優雅白色)

原價：HK$3,288

特價：HK$1,828 (56折)

RASONIC 20L焗爐(型號 :RSG-TT203/B)

原價：HK$2,980

特價：HK$1,590 (54折)

精選超市食品/日用品

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紐西蘭急凍有機刺身級半殼蠔 (只限自取)

原價：HK$158

特價：HK$108 (68折)

一田信用卡單一訂單簽賬每滿$1,000，可獲$50即時折扣，每張訂單最多可獲$100折扣。全新eShop經已登場，以一田YATA-Fans 帳戶登入即可於eShop購物，網購每滿$1賺1分，更享星期三 3倍積分優惠，購物優惠日率先買期間，單一訂單購物滿$1,500更可獲$50電子優惠券，每張訂單限送1張。

單一訂單滿$1,000 享免費送貨服務 (急凍食品不設送貨服務)，免搬、免迫、免排隊，更可選擇理想送貨日期，購物後輕鬆安坐家中等送貨。除送貨服務，顧客更可選擇免費到沙田、大埔、荃灣、觀塘、元朗、屯門或北角取貨。自取由11月11日至11月19日，送貨服由11月18日至11月30日，於實體店舉行購物優惠日前送貨或自取。

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責任編輯：陳麗娜