八達通「一嘟撐里」現正招募本地小店！可獲$5,000資助及於掌舖設立網店

▲ 八達通今年繼續推出「一嘟撐里小店推廣計劃」，現正招募本地小店，獲選商戶可獲得八達通提供$5,000廣告資助及於掌舖設立網店並豁免6個月月費^。

去年在疫情打擊下，不少商戶面對着前所未有的經營困難，其中零售業和餐飲業更是首當其衝。有見及此，去年八達通推出「一嘟撐里小店推廣計劃」，旨在協助特色小店進行數碼轉型，擴闊客源。今年正值八達通25周年，特別以「#一嘟撐里 與里同行25載」為主題再次推出「一嘟撐里小店推廣計劃」，並甄選100間本地小店獲得$5,000廣告資助，更夥拍掌舖，合力推動小店數碼轉型，助小店設立網店。人人都可以提名「心愛」、「隱世」、「地道」的特色小店，為小店出一分力!



資助$5,000線上宣傳費用 夥拍掌舖設立網店並豁免6個月月費^



「一嘟撐里小店推廣計劃」現正接受報名，無論你是店主或大眾市民都可以提名小店，只要由即日起至11月30日，按此填寫推薦表格便可。而推薦的小店只要喺香港註冊，本地品牌，並營業一年或以上，便可以參加。八達通會分階段甄選出100間合資格的本地特色小店，並資助每間小店$5,000作為網上宣傳費用。



此外，八達通今年特別夥拍掌舖Boutir協助小店創立網店，並提供6個月月費豁免（價值$2,244）優惠^，讓小店可拓展更多商機，讓小店無論網上營銷或收款都更數碼化。



立即提名小店!

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上年獲選商戶生意額均有上升1.5倍



去年八達通首次推出「一嘟撐里小店推廣計劃」反應熱烈，經過甄選後，近百間本地具香港色彩的傳統老店、手工藝小店和地道特色小店獲得資助。於消費券計劃帶動下，透過電子及社交媒體推廣，提高了知名度，擴闊了客源。由傳統中醫館活化而成的咖啡店「大和堂咖啡店」，以及特色文具店「大樹文房」便是其中之一。而去年獲選的小店透過計劃幫助下，生意額平均上升了1.5倍。大和堂咖啡店更指出，客人當中有九成都會選用八達通付款。可見在八達通的「一嘟撐里小店推廣計劃」支援下，小店能夠成功數碼轉營，帶動更多消費，讓別具香港色彩的小店得以傳承下去。

▲ 大和堂咖啡店 (位於九龍城衙前塱道24號地下)，由傳統中醫館活化而成，去年接收八達通付款後有九成顧客都會使用八達通，更帶動生意升幅。

▲ 同樣在去年「一嘟撐里小店推廣計劃」中獲選的特色文具店「大樹文房」(位於銅鑼灣勿地臣街10號2樓)，主要售賣本土設計者文創產品，是城中少有的本土文具店。

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^ Boutir將收取交易金額的0.5%



即用IG Filter提名小店 更可獲$100現金獎賞!



市民除了可以透過網上表格推薦心水小店外，亦可以於八達通的Instagram專頁使用IG Filter (濾鏡)，為小店拍照/影片，便有機會獲得$100現金獎賞。

由即日起至2022年11月30日

1️ Follow 八達通Instagram 專頁 (@octopushongkong)

2 喺八達通Instagram專頁Filter位置，就會揾到 「#NeighbourDOOD」嘅IG Filter﹐然後為小店拍照／影片

(或可於留言點擊IG Filter 傳送門試玩）

3 Tag @octopushongkong 及#一嘟撐里及3位朋友， 記得Tag埋心水小店及分享原因

4 Post上Instagram／Stories

5 截圖並私訊 @octopushongkong 便有機會獲得$100現金獎賞!

▲ 於八達通Instagram專頁使用IG Filter (濾鏡)，為小店拍照或影片，就有機會獲得$100現金獎賞（名額100名） 。

截止日期 2022年11月30日

得獎名單公佈日期 2022年12月16日

條款及細則 https://bit.ly/3VBrm0f

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(特約)