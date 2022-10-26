【滯留日本】港人攜4歳女無法登直航機回港　哽咽「我從未去過一次日本係去得咁慘」

▲ (東張+ youtube截圖 )

日本正式全面放寬自由行，大批港人急不及待預訂機票出發。有港人向TVB節目《東張西望》投訴，指航空公司出錯導致無法乘搭直航飛機返香港，屢打熱線電話無人接聽，頓感徬徨無助，結果滯留大阪機場3日，還一度哽咽「我從來未去過一次日本係去得咁慘」。

鄧太在節目中表示，她和4歲女兒已在本月18日飛往日本，而原本是買轉機的機票，但之後得知有直航後聯絡航空公司，對方亦答應更改為直航機票，但到於回程前72小時預先辦理登機手續不成功，及後多次嘗試都失敗，機位更消失了，而到回港當日在機場發現無法辦理登機手續，於是再聯絡航空公司，但航空公司承認有同事出錯，無法即時乘搭直航回港，需要回到大阪機場乘搭飛機返香港，不過當時已趕不及回大阪機場登機，只能一直等待機位，最後在當地滯留逾48小時。《東張西望》主持有幫鄧太打電話去航空公司，可惜是無人接聽。

鄧太在節目中續指，現時攜同一名4歲女兒遊玩，但已經在當地滯留3天，女兒無衫換、無奶粉，亦被公司催上班，一度哽咽「我從來未去過一次日本係去得咁」。

其實我來7日，轉機轉咗兩日，搞呢單嘢搞咗三日，其實我嚟呢度都冇意思囉！而家仲話要唔知點樣可以返到嚟。係，錢可以解決一切，但在依家呢刻，仲係咪可以解決？我真係唔知道。我都唔知我過嚟做乜嘢，我來係為咗你哋航空公司做錯嘢，我從來未去過一次日本係去得咁慘

不過以上事件並沒有得到網民同情。

有錢去日本玩，應該可以再自購機票返香港先，然後再向航空公司進討

本身帶埋小朋友回程機票唔係直航就唔應該買，怱然轉機票又再加大難度⋯⋯莫非淨係航空公司問題佢自己冇問題

我以為去咗戰地 無嘢食 無衫著…

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記者：余思嵐