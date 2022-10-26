  • 25°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 11:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滯留日本】港人攜4歳女無法登直航機回港　哽咽「我從未去過一次日本係去得咁慘」

社會 10:06 2022/10/26

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(東張+ youtube截圖 )

日本正式全面放寬自由行，大批港人急不及待預訂機票出發。有港人向TVB節目《東張西望》投訴，指航空公司出錯導致無法乘搭直航飛機返香港，屢打熱線電話無人接聽，頓感徬徨無助，結果滯留大阪機場3日，還一度哽咽「我從來未去過一次日本係去得咁慘」。

鄧太在節目中表示，她和4歲女兒已在本月18日飛往日本，而原本是買轉機的機票，但之後得知有直航後聯絡航空公司，對方亦答應更改為直航機票，但到於回程前72小時預先辦理登機手續不成功，及後多次嘗試都失敗，機位更消失了，而到回港當日在機場發現無法辦理登機手續，於是再聯絡航空公司，但航空公司承認有同事出錯，無法即時乘搭直航回港，需要回到大阪機場乘搭飛機返香港，不過當時已趕不及回大阪機場登機，只能一直等待機位，最後在當地滯留逾48小時。《東張西望》主持有幫鄧太打電話去航空公司，可惜是無人接聽。

鄧太在節目中續指，現時攜同一名4歲女兒遊玩，但已經在當地滯留3天，女兒無衫換、無奶粉，亦被公司催上班，一度哽咽「我從來未去過一次日本係去得咁」。

其實我來7日，轉機轉咗兩日，搞呢單嘢搞咗三日，其實我嚟呢度都冇意思囉！而家仲話要唔知點樣可以返到嚟。係，錢可以解決一切，但在依家呢刻，仲係咪可以解決？我真係唔知道。我都唔知我過嚟做乜嘢，我來係為咗你哋航空公司做錯嘢，我從來未去過一次日本係去得咁慘

不過以上事件並沒有得到網民同情。

有錢去日本玩，應該可以再自購機票返香港先，然後再向航空公司進討

本身帶埋小朋友回程機票唔係直航就唔應該買，怱然轉機票又再加大難度⋯⋯莫非淨係航空公司問題佢自己冇問題

我以為去咗戰地 無嘢食 無衫著…

 

【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能　「水蒸汽」治療減副作用

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【新冠肺炎】​房屋局局長司機核酸檢測確診　局長何永賢快測陰性
今日 00:36
【新冠肺炎】​房屋局局長司機核酸檢測確診　局長何永賢快測陰性
【阻差辦公】東頭邨男子遇查拋毒品落地　警員上前制服受傷
今日 09:00
【阻差辦公】東頭邨男子遇查拋毒品落地　警員上前制服受傷
【交通意外】沙田路兩私家車相撞2人傷　私家車車頭損毀
今日 09:19
【交通意外】沙田路兩私家車相撞2人傷　私家車車頭損毀

你可能感興趣

【新冠肺炎】​房屋局局長司機核酸檢測確診　局長何永賢快測陰性
今日 00:36
【新冠肺炎】​房屋局局長司機核酸檢測確診　局長何永賢快測陰性
【阻差辦公】東頭邨男子遇查拋毒品落地　警員上前制服受傷
今日 09:00
【阻差辦公】東頭邨男子遇查拋毒品落地　警員上前制服受傷
【交通意外】沙田路兩私家車相撞2人傷　私家車車頭損毀
今日 09:19
【交通意外】沙田路兩私家車相撞2人傷　私家車車頭損毀
自由行 機場 航空 TVB 香港 日本 大阪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

資深藝人楊群不敵癌魔　於洛杉磯病逝享年88歲
10:10 2022/10/25
資深藝人楊群不敵癌魔　於洛杉磯病逝享年88歲
【癌症警號】人妻每月做18次壞事　一年後腹痛驗出肝癌【附9大徵兆】
10:39 2022/10/25
【癌症警號】人妻每月做18次壞事　一年後腹痛驗出肝癌【附9大徵兆】
【兩性關係】結婚兩年僅行房10次 性治療師揭丈夫冷淡背後只因太愛妻子
11:34 2022/10/25
【兩性關係】結婚兩年僅行房10次 性治療師揭丈夫冷淡背後只因太愛妻子