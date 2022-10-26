【育兒心得】家長播下種子不同孩子收穫不同 讓孩子「放電」也要「充電」

▲ 要令孩子變得不一樣，視乎孩子在家裏可以得到甚麼養份。

她讓孩子「放電」，也不忘讓孩子「充電」。

「放電」是指她每天都在黃昏時段帶孩子到兒童遊樂場去玩，約定一個「放電」時段以滿足的孩子需要。

「充電」指的，除了是讓孩子有早睡早起的習慣，可以有充足的睡眠之外，還讓孩子有另類的活動，以充實孩子的身心靈。

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孩子們都要上課學習，讀同一所學校唸同一班的，人人都是學那些東西，故每一個人的能力大致上是一樣的。差別往往在下課後的課餘時間，上一些興趣班或補習班以提升能力，但當人人都上那些大同小異的學習班時，又令每個學生變得差不多。

要令孩子變得不一樣，視乎孩子在家裏可以得到甚麼養份，因為家家不同，於是造就出不一樣的孩子。

有人讓孩子以打遊戲機來「充電」；有人跟孩子讀故事書，幫孩子「充電」；有人跟孩子玩桌上遊戲，父母與孩子可以邊玩邊聊天，好好幫孩子充實一番；有人邊跟孩子砌模型邊做孩子的人生導師，令孩子的身心靈可以更充實。因為家長給孩子播下不同的種子，孩子的收穫便有所不同，孩子在不同的環境下成長，長大後便有不一樣的面貌。

無論是帶孩子去「放電」，又或是給孩子「充電」，父母都要付出精神和體力，不能躲懶。

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全文刊於《晴報》，原題為充電放電方法有別 塑造孩子不同面貌