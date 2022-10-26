【下流上車族】鮑起靜日文道歉再騷神級演技　林景程：鮑姐話喊就喊到

由林敏聰、江美儀、鮑起靜等主演的《下流上車族》，因題材夠貼地、演員表現出色獲好評。

昨晚（10月25日）播出的《下流上車族》劇情講「Emma婆婆」鮑起靜與兒子家寶（林景程飾）的母子和解，劇情相當感人，當中鮑姐更說出一段日文道歉信，願意為兒子親自向親家道歉！

以日文道歉

劇情一直也講到Emma婆婆為隨兒子一家在日本居住，而報讀日文班學習，惜拖慢其他學生進度而被要求退學，後來獲校長（黃嘉雯 飾）親自教授在老人院可用的日文。

昨晚的一集中，Emma婆婆與日藉媳婦視像對話，拿著拿着寫滿中文拼音的「貓紙」說出完整的日文。

最新影片推介：關楓馨專訪

Emma婆婆的努力也只為親自以日文向親家道歉，內容是：「抱歉，我錯了，我對你的女兒不夠好，請你寬恕。我只有一個兒子家寶，我一直不懂管教，但他願意學也能吃苦，希望你多給他機會，不要耍再罵他，拜託你了！家寶只要得到家人支持，他便可以做好女婿、丈夫和父親的角色，拜託你們了！」

家寶稱讚媽媽的日文說得很好，Emma婆婆也特意為兒子學習這段告白內容。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

兒子感動

Emma婆婆以有限的日文，表達出對兒子無限的疼愛。家寶受媽媽的行為感動得「眼濕濕」，「我咁大個仔都未聽過你同人道歉，你今次仲要因為我而同人講對唔住。」

Emma婆婆則自認脾氣太壞、對不起兒子，並說：「阿媽唔識教仔，你真係唔好學我啊，你要好好教太郎」。最終，兩母子和好如初摟作一團齊齊淚崩，場面感人。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

鮑姐：為咗個仔唔識講都要講

影后鮑姐昨晚再獻神級演技，就連以日文講對白都滲出陣陣戲味，講到這場日文道歉戲，鮑姐受訪時謂：「好彩當日有個幕後日文好叻，佢喺現場教我點講啲日文，即場教即場演，不過以前都有睇開日劇，所以啲音都係聽慣聽熟，所以好容易學。」

問到講日語演戲會否影響情緒表達？鮑姐笑言：「其實只係將日文中文化（寫成中文拼音）嚟演繹，同埋角色本身日文唔叻，讀嘅時候梗會窒窒吓，但係為咗個仔唔識講都要講，呢個就係角色真實嘅情緒。」

▲ （影片截圖）

林景程受鮑姐牽動情緒

憑「衰仔」角色入屋的景程，受訪時透露拍攝該幕場口前特意獨處培養情緒：「不過正式拍嗰時冇想像中咁辛苦，因為100%畀鮑姐牽動咗個情緒，佢真係畀到一個老人家好用心去學日文嘅感覺出嚟，聽住佢讀嗰段日文好感動，我啲眼淚好自然咁流出嚟，拍之前冇設計過幾時要喊出嚟，完全係感受住鮑姐啲戲去演。」

景程又指幸好該場喊戲一Take過便完成：「對我嚟講係好舒服，如果要我喊多幾次，可能都冇第一個Take演得咁好，但對鮑姐嚟講就冇咩難度，佢好多場戲好似開水喉咁，話喊就喊到！」

景程大讚鮑姐是神級演員：「鮑姐拍呢場戲前，仲同緊工作人員談笑風生，但佢一入咗個角色個情緒就已經喺度，佢唔係演緊個角色而係活緊個角色，每一場戲都令我嘆為觀止。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R