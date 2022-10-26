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【鵲巢鳩佔】丈夫帶失戀女下屬回家住同出同入　港媽大呻：我好似工人姐姐

親子 09:53 2022/10/26

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丈夫帶失戀女下屬回家住，令港媽不滿。

職場講求團隊合作，上司與下屬打好關係，互相幫忙本是好事。然而，有港媽在社交平台大呻，近日丈夫竟帶剛與男友分手的女下屬回家住，返放工都同出同入，連近7歲的女兒都喜歡對方，令港媽覺得自己變成工人姐姐，不知如何是好。

港媽在facebook「香港單身狗關注組」發文，她表示，自己與丈夫育有一名6、7歲的女兒，一家三口樂也融融。惟丈夫有個女下屬，跟了他很多年，雙方一直很熟，而且港媽肯定兩人沒有越軌。

最新影片：

不料，近日女下屬失戀，原本她跟前男友一起住，搬出後臨時臨急找不到屋。丈夫就叫對方上來屋企住，照顧周全，當作上賓一樣。兩人一起返工放工，女下屬又陪自己女兒玩，女兒也似乎很喜歡她，少了理會港媽，

搞到我好似工人姐姐咁......

港媽的丈夫更向女下屬表示，可以隨便住到找到下一任男友為止。港媽認為，女下屬對她客氣有禮，也不時幫忙購買家居用品，但她卻不想對方與屋企人如此親密，不知如何是好。

帖文引來不少網民熱論，有網民斥責女下屬是「鵲巢鳩佔」，應馬上趕走她，另有人笑說，接受對方做小三，就可以多一個「妹仔」用；有人則認為，應該找機會與女下屬傾傾，講自己的想法。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

 

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