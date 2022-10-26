【野人生活】留住亡妻的氣味67年不沖涼　世上最髒的人洗澡後病逝享年94歲

▲ 世上最髒的人Amou Haji在洗澡後病逝，享年94歲。

洗澡是日常會做的事，但伊朗一名年過90歲的男人，居然足足67年沒有洗澡，打破健力士世界紀錄，成為「世上最髒的人」。男人因長年無洗澡，全身上下積聚的污垢厚如盔甲，幾乎與世隔絕。而伊朗官媒最近發佈消息，指男子已於周日（23日）去世，享年94歲。

▲ 「世上最髒的人」Amou Haji。

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綜合外國媒體報道，伊朗男子Amou Haji住在克爾曼沙赫省的德日加村（Dejgah）附近的沙漠，超過67年沒有洗澡，大部分時間都過著與世隔絕的生活。而他在數個月前，終被當地村民成功說服，在超過半世紀的時間後首次洗澡，惟之後他卻病倒，並在23日去世。

為留住亡妻的氣味67年不沖涼

Haji生前拒絕洗澡，據指是因為他怕水，也認為只要一洗澡，就會生病。他的飲食習慣也有點異常，他喜歡吃死動物的腐肉，尤其是箭豬。他也喜歡吸煙，假如吸完村民給他的煙，他就用生鏽的煙斗抽動物糞便。他每日又會從生鏽的油桶裡，撈5公升的水來喝。

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不過別以為他不修邊幅，他會用汽車倒後鏡整理儀容，又會用火燒頭髮修剪。冬天時會戴上頭盔保暖。有村民好心幫他建造開放式磚棚供他居住，不過他始終愛住在像墳墓一樣的地下洞。

這些怪異的生活習慣，也與他悲傷的過去有關。年輕的Haji受過數次感情挫折，亦有傳他曾透露，在他20歲那年，他的妻子因染上瘟疫不幸去世，對他造成重大打擊，故他一直希望保留妻子殘留的氣味，不再洗澡。

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而在Haji死後，印度男子Kailash “Kalau” Singh有望成為世上最長不洗澡紀錄的保持者。他至今不洗澡的時長維持了30多年，僅是Amou Haji的一半。

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責任編輯：羅嘉欣